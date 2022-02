Famosas que nos recuerdan que está bien cambiar de opinión sobre la maternidad

La maternidad no es poca cosa. Cualquier mujer sabe que tener un hijo cambia radicalmente la vida, por lo que es normal que muchas decidan postergarlo hacia momentos con mayor estabilidad, o de plano, sentir que no es lo que quieren.

Y eso está bien. A fin de cuentas la maternidad es una decisión que debe ser tomada de forma libre y deseada, por lo que la sociedad no debería opinar sobre la manera cómo las mujeres viven sus vidas, ni mucho menos juzgarlas si cambian de opinión.

Famosas que terminaron optando por la maternidad

Cameron Diaz

La actriz famosa por ser uno de los Ángeles de Charlie siempre sostuvo que no quería ser mamá por lo demandante que resultaría esta actividad.

“Tener vidas aparte de la tuya de las que eres responsable... yo decidí no tomar esa responsabilidad. Eso me hizo las cosas más fáciles. Un bebé es de todo el día, todos los días, por 18 años”, reveló en una entrevista.

No obstante, durante enero de 2020 se convirtió en madre de una niña llamada Raddix, producto de su relación con el músico, Benji Madden. Hoy día asegura sentirse muy feliz con esta etapa de su vida.

Salma Hayek

Pese a que la mexicana siempre tuvo el pensamiento de ser madre algún día, sabía que su prioridad número uno era romper barreras dentro de Hollywood.

Le dedicó toda su juventud a ese sueño y lo logró, convirtiéndose en una de las latinas más exitosas. Sin embargo, cuando llegó a los 40 años se dio cuenta de que algo no estaba bien dentro de sí, priorizó su vida sentimental y tuvo su única hija, Valentina Paloma.

“Había llegado a un punto en mi carrera en el que había hecho muchas cosas, estaba realmente emocionada de ser madre”, confesó la actriz.

Marlene Favela

“Cuando tú no conoces algo, no lo extrañas o no lo añoras. Yo nunca me vi como mamá porque tenía una vida tan ocupada y con mucho trabajo y me quería comer al mundo y se me hacía una gran responsabilidad traer un hijo y no era algo que yo necesitara para ser feliz”, dijo tiempo atrás la protagonista de Gata Salvaje.

En la actualidad, su hija Bella Seely, es su mejor amiga y su principal impulso para lograr sus objetivos.

“Me derrito por mi hija. Afortunadamente fui mamá después de los 40 y no sabes cómo he disfrutado a mi hija. Siento que si hubiera sido mamá antes hubiera dicho ‘no es el momento’. Llegó a mi vida y me hace muy feliz”, finalizó.