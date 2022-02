Selena Gomez derrocha estilo en maxiabrigo camel y minifalda con estampado de tartán

Selena Gomez no solo exhibirá su conocido talento actoral en la segunda temporada de la exitosa serie Only murders in the building, sino también un inspirador estilo elegante al vestir.

Desde que arrancó el rodaje en Nueva York de esta producción de Hulu, la estrella ha estado conquistando el set en los looks de invierno ultrachic de su personaje en la ficción, Mabel Mora.

Así lo volvió a hacer este 23 de febrero al grabar nuevas escenas para el proyecto enfundada en un estilismo acogedor, sofisticado y a la vanguardia, ideal para la temporada invernal.

Selena Gomez cautiva con un nuevo look de invierno en Nueva York

En la mañana del miércoles, la intérprete fue captada derrochando garbo en las locaciones en la Gran Manzana de la segunda entrega de la serie que encabeza con Martin Short y Steve Martin.

Mientras filmaba nuevas secuencias en el set, la actriz de 29 años acaparó todas las miradas ataviada en un atuendo trés chic protagonizado por un maxiabrigo teddy camel doble cara.

El acogedor abrigo de Selena para el día de rodaje, firmado por UGG, estaba confeccionado en piel vuelta y presentaba solapas con muesca, botonadura sencilla y prácticos bolsillos de parche.

La famosa llevó la pieza atemporal para resguardarse del frío encima de un elegante outfit compuesto por un suéter corto de punto azul bebé con cuello cerrado y dobladillo acanalado.

Así como también una minifalda con estampado tartán o cuadros escoceses en colores azul y naranja, uno de los prints por excelencia para los meses más fríos.

La cantante además enseñó con este ensamble el truco para lucir una falda en invierno sin congelarse las piernas ni perder el estilo: usando unos básicos leggings negros.

Por último, Gomez elevó su look con unos de los pares de zapatos favoritos de la fanática de los podcasts del true crime que encarna pues las ha usado varias veces durante el rodaje.

Se trató de las llamativas botas de charol negro con tacón grueso de madera y adornadas con una cadena dorada de la marca Steve Madden.

En cuanto a los complementos, la fundadora de Rare Beauty mostró en la piel de Mabel que menos es más al llevar solo unos aretes dorados como único accesorio para elevar el atuendo.

La propuesta de moda de la famosa para las grabaciones del miércoles se completó con un sofisticado beauty look con su melena corta peinada en ondas deshechas y un maquillaje suave muy glam.

Cuando las cámaras no estaban rodando, la exestrella de Disney además usó un cubrebocas negro para protegerse de un posible contagio con covid-19 durante la filmación.

Igualmente, entre las escenas, se la vio con un outfit desenfadado enpor su abrigo beige, pero encima de una camiseta a juego XL y un par de pantalones holgados grises; según observó Daily Mail.

El look relajado se remató con botas negras sencillas.

La nueva entrega de Only murders in the building aún no tiene fecha de estreno en Hulu, pero los fans no pueden esperar más para saber qué pasará ahora con el trío protagónico en el Arconia.

Y también para ver en la pantalla todos los elegantes estilismos con los que Selena Gomez impartirá cátedra de estilo en los episodios de esta esperada segunda temporada.