María Luisa Godoy se sinceró sobre lo mal que la pasó en su primer matrimonio

Por primera vez, María Luisa Godoy se atrevió a hablar de un complejo momento en su vida públicamente. La destacada periodista fue la invitada especial de un nuevo capítulo de Socios de la Parrilla donde tocó varios temas personajes, por ejemplo su primer matrimonio.

En compañía de Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot, la profesional conversó sobre su vida sentimental y lo mal que la pasó en este entonces. Además, contó cómo se empezó a enamorar de su actual pareja Ignacio Rivadeneira.

María Luisa Godoy por primera vez habla de su primer matrimonio

Todo empezó cuando Pancho Saavedra le consultó: “¿Te costó encontrar el amor, después de tu separación?”, en el programa de Canal 13. Por su parte, María Luisa Godoy respondió que “mucho después, como seis años después, algo así”.

En la misma línea, detalló que su primer matrimonio fue cuando tenía 26 años y que solo duró cuatro meses y medio. Además, recalcó que es un tema que no toca públicamente y que le costó mucho sanar esa herida.

“Nadie sabe esto, nunca lo he hablado en la tele, nunca hablo... Antes me dolía pero ahora ya no. Lo pasé mal, si al principio lo pasé súper muy mal. Fue doloroso”, expresó la animadora de Buenos Días a Todos.

Pero la famosa no solo habló de su relación pasada, sino que también contó lo feliz que es actualmente con su esposo y rememoró cómo empezó la relación entre ellos.

“Éramos amigos, lo conocí cuando era chica y éramos amigos. Después pasó hartos años, después él se fue a estudiar afuera, volvió, yo estaba terminada. Ahí hubo un reencuentro... salimos como amigos primero y después fui diciendo... y me empezó a gustar”, recordó.

Además, confesó que lo que más le atrajo de él “es que es muy atractivo porque es muy inteligente. Tiene una cosa muy atractiva porque tiene un humor negro, no es predecible”.

Así fue el ambiente que vivió María Luisa Godoy en 'Socios de la Parrilla'. Foto: Instagram @franciscosaavedr

La animadora contó los motivos que la llevaron a dudar de su continuidad en Buenos Días a Todos

En la entrevista, María Luisa Godoy aprovechó tocar un tema laboral importante. La periodista reveló los motivos que la llevaron a cuestionar su continuidad en el matinal de TVN, Buenos Días a Todos.

Sobre el 2021 que vivió, Godoy indicó que “fue un año difícil. Me costó volver, porque venía de la pandemia. Yo nunca me había tomado el postnatal, era la primera vez que me tomaba el postnatal de seis meses, fui muy feliz. Entonces ya me costó mucho volver. Y fue una adaptación difícil”.

“Debo reconocer que pasaron muchas cosas así como que me hicieron pensar si seguía o no seguía en el matinal. De hecho tuve algunas conversaciones”, expresó. La animadora precisó que “nunca puse una carta de renuncia, pero sí de repente pensé que se había cumplido un ciclo. Como una etapa”.

Tras esto, la animadora señaló que se reencantó con el Buenos Días a Todos, afirmando que seguirá en el programa. En ese sentido, indicó que “me quedo el 2022 en el matinal. Y contenta de quedarme. Y estamos contentos con mis compañeros también, por cualquier suspicacia. Hubo una etapa de adaptación y todo, pero yo sentía que se cumplía un ciclo”.