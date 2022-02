Jacky Bracamontes habla sobre la polémica con William Levy

La relación que tuvo Jacky Bracamontes con William Levy sigue dando de qué hablar tras la separación del actor con Elizabeth Gutiérrez tras más de 11 años de relación.

El motivo: las declaraciones de Gutiérrez semanas atrás durante una entrevista donde rechaza la historia contada por Jacky en uno de sus libros donde habla de un supuesto amarre que le habría hecho a su ex pareja para que no la dejara.

Bracamontes menciona en su libro la historia de amor que vivió con el galán de telenovelas hace casi 13 años, cuando le aseguró haberse separado de su esposa y comenzó a cortejarla.

Sin embargo, su fugaz romance terminó cuando el cubano le confesó que Elizabeth estaba esperando a su segundo hijo y era de él.

Luego de ser consultado por la prensa sobre las declaraciones de Elizabeth, la protagonista de ‘Sortilegio’ evadió con mucha clase la incómoda situación.

“Todo lo que dije está en el libro, se los estoy aclarando para quienes tengan duda, lo lean y recuerden lo que dije porque ponen en mi boca palabras que no dije”, expresó.

Para ponerle fin a los encontronazos dejó claro que jamás hablará mal de una mujer.

“Ahora si hay alguien que quiera o pretenda que yo hable mal de una mujer, jamás lo haría, nunca lo he hecho, hablar mal de nadie, menos de una mujer y mucho menos si es mamá”, aclaró.

La artista no se lamenta de su pasado pero hace alarde de su libro ‘¡Para atrás, ni para tomar vuelo!’ y aseguró que el tema se ha salido de contexto.

“Estoy tranquila con lo que fui, con lo que soy y todas las vivencias que me han tocado me han hecho la mujer que soy (…) Soy una mamá feliz, orgullosa, con muchas metas laboral como personal y para mí ahorita lo más importante es educar a mis hijas a ser unas niñas de bien, sonrientes, felices... y eso es en lo que yo me enfoco”, concluyó.

— Jacky Bracamontes