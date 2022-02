Vanessa Guzmán se convierte en la abuela más sexy y da lecciones de amor propio

Vanessa Guzmán sorprendió al publicar fotos en bikini después de haber anunciado que se había convertido en abuela. Desde su habitación la famosa se preparó para una nueva competencia de fisicoculturismo y demostró que está en su mejor momento.

Vanessa Guzmán demuestra que no existe una edad para ser sensual

En esta ocasión, la famosa usó un bikini de color negro y morado, además de zapatillas plateadas. Su rostro lució natural y sin maquillaje y su cabello estuvo recogido en una coleta mientras posaba para la cámara.

Anteriormente la actriz se mostró de lo más feliz junto a su nieta y le dedicó un emotivo mensaje por medio de redes sociales.

“Mis lágrimas de felicidad son tan inmensas por tantos cambios tan radicales de vida, así como esta indescriptible emoción, amor, sentimientos que nunca había vivido por un ser!!! Recibirte mi hermosa (V.E) ha sido el regalo más hermoso para cerrar este año… no puedo describir el amor y gratitud al cielo por tan bella bendición.”

Vanessa Guzmán sorprendió a todos cuando reveló que había ganado tres medallas en una competencia en fisicoculturismo en Puerto Vallarta. Para muchos la sorpresa nació debido a que la recuerdan como una guapa actriz que participó en telenovelas como ‘Atrévete a soñar’ y que más tarde decidió entregarse a una vida fitness.

La actriz dijo que el camino hacia el éxito no ha sido fácil, pues aseguró que se requiere de mucha preparación mental para sobrellevar todo. También agradeció a sus fans por el apoyo recibido durante su preparación.

Su incursión en el fisicoculturismo surgió tras la muerte de su papá, pues en una entrevista con TV Notas, el deporte fue un escape de su dolor. Aunque ella siempre había sido deportista, esta disciplina le permitió llegar más allá.

La famosa celebró con sus fans a través de redes sociales, donde también explicó cómo fue su proceso. Al contrario de lo que muchos piensan, no ganó mucha musculatura de la noche a la mañana, sino que comenzó un régimen para perder grasa.

Vanessa también se ha enfrentado a críticas por parte de usuarios por la forma en la que transformó su cuerpo. Sus respuestas han provocado la admiración de sus seguidores, ya que lejos de sentirse insegura por su cuerpo, Vanessa ha dado un buen ejemplo al defenderse y demostrar que se encuentra plena y feliz en esta etapa de su vida.

En una publicación un usuario la criticaba por «haber perdido lo femenina» al dedicarse al fisicoculturismo. Como respuesta, la actriz dijo en un video que agradecía a quienes la criticaban porque la hacen más fuerte cada vez.

“Furia la que te ocasiona ver lo que ves… te invito a abrir públicamente tu IG y aceptar toda la crítica constructiva, esconderse en la barrera del que dirán deja mucho que decir, no soy santo de devoción para querer puras alabanzas, solo respondí a tu opinión no necesitada…disfruta tu perfección y presúmela ante el mundo, siéntete orgullosa de lo que tú eres y no busques un seudo reflejo de tu mínima versión en lo demás.”