Tener otro hijo no es obligación y ellas no sucumbieron a la presión social

Ser hijo único no tiene nada de malo pero la sociedad se ha encargado de criticar a los padres que deciden no tener más después del primer retoño.

Algunas famosas han derribado el mito de que los hijos necesitan un hermano y le hicieron caso omiso a quienes les “recomendaban” buscar un segundo.

Ellas se han encargado de darle el amor necesario y criarlos independientes para cuando no cuenten con sus padres.

A sus 20 años quedó embarazada de su hijo Sergio Mayer, y ahora es abuela de una niña.

La actriz se ha negado a volver a la maternidad, ella ha preferido vivir una vida plena y confiesa que tampoco está interesada en casarse.

La actriz también quedó embarazada a temprana edad (19 años) de su hijo Manolo González-Ripoll Vergara quien actualmente tiene 30 años y destaca por su gran atractivo físico.

El heredero de la famosa heredó la belleza de su madre así como el talento pues también ha forjado una carrera en Hollywood.

A diferencia de Sofia y Bárbara, Marlene optó por la crianza tardía y le dio la bienvenida a su hija Bella a sus 41 años.

La artista ha asegurado que ser madre no estaba en sus planes pero que su pequeña le ha cambiado la vida.

“Cuando tú no conoces algo, no lo extrañas o no lo añoras. Yo nunca me vi como mamá porque tenía una vida tan ocupada y con mucho trabajo y me quería comer al mundo y se me hacía una gran responsabilidad traer un hijo y no era algo que yo necesitara para ser feliz. Sin embargo creo que si yo hubiera sabido que esto iba pasar y así, hubiera tenido 20 Bellas”, confesó.

— Marlene Favela