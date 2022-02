¿Qué fue de la vida de Cecilia Tijerina, la actriz de Mónica en “Muchachitas”?

Cuando se estrenó en la pantalla chica mexicana en 1991, la telenovela juvenil Muchachitas cautivó al público de principio a fin con sus excitantes tramas y su cuarteto de protagonistas.

La producción seguía las vidas de estas cuatro jovencitas de diferentes estratos sociales y con un sueño en común que coinciden en una academia de artes escénicas y entablan una amistad.

Cada una logró atrapar a los telespectadores con sus vivencias, su relación amistosa y su personalidad pero una de las que más destacó, sin duda, fue Mónica Sánchez-Zúñiga.

Mónica en "Muchachitas" | Captura video

En el melodrama de Televisa, Mónica es una adolescente muy sencilla pero acaudalada que parece tenerlo todo para ser feliz como hija de un matrimonio sólido y próspero.

Sin embargo, al principio se enfrenta a la tenaz oposición de su papá, el magnate de los supermercados Guillermo Sánchez-Zúñiga, a su sueño de convertirse en una gran actriz.

Mónica en "Muchachitas" | Captura video

En la trama, Mónica atraviesa toda clase de sucesos, desde descubrir que una de sus amigas era su hermana hasta el robo de la fortuna familiar por parte de su primo, Federico Cantú.

Empero, no todo es malo. También conoce el amor verdadero en el humilde taxista Rodrigo Suárez, con quien comienza una relación tras terminar su noviazgo con Roger Guzmán.

Mónica en "Muchachitas" | Captura video

Detrás de este personaje estuvo cabal la mexicana Cecilia Tijerina. En aquella época, la estrella de entonces 19 años llevaba algún tiempo abriéndose camino en la televisión de su país.

No obstante, fue gracias a su actuación en este melodrama que saltó a la fama y su carrera despuntó. Desde entonces, han transcurrido 31 años en los que poco se ha sabido de la actriz.

Mónica en "Muchachitas" | Captura video

La vida de Cecilia Tijerina tras Muchachitas

Después su extraordinario desempeño en Muchachitas, la actriz de Torreón, Coahuila se consolidó como promesa de la actuación gracias al gran talento y belleza que había mostrado.

Sin embargo, pese a la popularidad que alcanzó con esta producción para la televisión, la joven artista abandonó la pequeña pantalla para afincarse en el cine.

Monarca (1993) y Una maestra con ángel (1994) fueron algunas de las cintas en las que actuó tras la novela; según Imdb. Asimismo, trabajó como presentadora en el programa Televiteatros (1993).

Tras su breve paso por la gran pantalla mexicana, Tijerina decidió arriesgarlo todo y migró a Estados Unidos para perseguir una carrera en Hollywood.

En la meca del cine, consiguió papeles en proyectos como el corto Can I be your bratwurst, please? (1999) o la película Picking up the pieces (2000), en donde actuó con Woody Allen.

Empero, luego de pasar una temporada en el país norteamericano sin ganar roles trascendentales, Cecilia volvió al cine mexicano con el largometraje Sin ton ni Sonia (2003).

También se alzó con una pequeña participación en el filme estadounidense Once upon a time in Mexico, protagonizada por Antonio Banderas, Salma Hayek y Johnny Depp.

En 2005, tras más de una década del final de Muchachitas, la intérprete finalmente volvió a la televisión con una aparición especial en la famosa serie de comedia mexicana Vecinos.

Cecilia Tijerina en "Vecinos" | Captura video

Un año después, Cecilia hizo su esperado regreso a las telenovelas en La verdad oculta, un melodrama de Televisa en donde encarnó a Susana Gómez, también conocida como La Chola.

Dicha producción, no obstante, marcó su adiós a las telenovelas pues no volvió a actuar en uno tras dar vida a este rol. También en 2006 actuó en su última película: Un mundo maravilloso.

Un par de años después, en el 2008, Tijerina retornó al mundo de la interpretación con apariciones en un episodio de La rosa de Guadalupe y un capítulo de la serie Mujeres asesinas.

Cecilia Tijerina en "La rosa de Guadalupe" | Captura video

¿Qué hizo Cecilia Tijerina tras retirarse de la actuación?

Luego de estos proyectos, la eterna Mónica de Muchachitas decidió retirarse definitivamente del medio artístico mexicano. Desde entonces no ha vuelto ni a la actuación ni a la vida pública.

De acuerdo a Univisión, tras finalizar estas intervenciones en la pequeña pantalla, Cecilia Tijerina resolvió volver a Estados Unidos.

Pero esta vez no lo hizo buscando forjarse una carrera actoral en la feroz industria del entretenimiento, sino con el fin de formarse como guionista y productora de cine.

A pesar de sus estudios, la intérprete no ha lanzado hasta el momento ninguna producción. Por otro lado, sus apariciones públicas han sido sumamente escasas desde 2008.

Hoy en día, Tijerina tiene 50 años de edad, pero se desconoce cómo luce, cómo es su vida actual y también a qué se dedica en el presente.

Y es que, aunque tiene redes sociales como Instagram, las actualiza con muy poca frecuencia y, cuando lo hace, no suele compartir fotos suyas ni atisbos a su actualidad.

Lo que sí publica a sus más de 4 mil seguidores son frases motivadoras, alegatos en defensa de los animales y a favor del veganismo, un estilo de vida que practica.