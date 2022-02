Maluma confiesa lo que debe tener su chica ideal para conquistarlo

Maluma está atravesando uno de sus mejores momentos a nivel profesional tras estrenar la película Marry me, al lado de Jennifer Lopez y Owen Wilson, que marca su debut en el cine.

No obstante, en el plano sentimental se ha mantenido reservado, puesto que tras su romance con Natalia Barulich se especula que está saliendo con Susana Gómez, aunque él no haya ofrecido más que una foto.

Esa borrosa postal adornó su Instagram durante Navidad, sin embargo, cada vez que el colombiano es cuestionado suele llevar la conversación a otro lugar.

“Sigo enamorado de mi música, enamorado de mi carrera, echando para adelante y teniendo a las personas que necesito a mi lado, las personas que me dan amor y tratan de proteger mi corazón y tratan de proteger en lo personal quien es Juan Luis”, dijo en una entrevista citada por People.

Más allá de eso, el intérprete de Felices los 4 evitó hacer alusiones a su vida romántica, pero sí confesó lo que debe tener la chica que aspire a conquistarlo.

Así es la mujer ideal según Maluma

“Yo la verdad no soy muy exigente, a mí con que me quieran de verdad y que me den cariño y estén ahí de una manera real, yo creo que eso es lo principal”, dijo conforme con la misma fuente.

“Que me quieran, que me apoyen y que sean personas que yo también pueda sentir admiración por ellas, para mí eso es importante, tener una pareja que uno la pueda admirar”, agregó.

Estas cualidades parece que las tiene Gómez, a la que todos llaman Susy, quien lo acompañó a inicio de mes cuando el nacido en Medellín cumplió sus 28 años.

Según Telemundo, Maluma fue captado en un exclusivo restaurant de las montañas nevadas de Aspen, Colorado, en compañía de su novia y un grupo de amigos.