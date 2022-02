La declaración de Priyanka Chopra que deja claro que las mujeres somos más que “la esposa de…”

Priyanka Chopra tuvo un desafortunado encuentro con la comediante Rosie O’Donnell en un famoso restaurante. Rosie la confundió por la hija del escritor Deepak Chopra. Sin embargo tras darse cuenta de su error se disculpó en redes sociales, refiriéndose a ella como “la esposa de…”, a lo que Priyanka respondió de la mejor manera.

Priyanka Chopra responde a quien la llamó “Chopra algo”

Tras su incómodo encuentro con Priyanka, Rosie publicó un video por medio de redes sociales para disculparse. Sin embargo en su video se refirió a ella como “la esposa Chopra” y “Chopra algo”.

La comediante narró su encuentro diciendo que a lado de ellos estaba “la esposa de Nick Jonas, Chopra algo...” y ella asumió que se trataba de la hija de Deepak Chopra.

“Felicité a Nick por su papel en una película y luego voltee con Chopra y le dije: “conozco a tu papá”, a lo que ella me dijo sorprendida “¿Quién es mi papá?” y yo dije: “Deepak”, ella me dijo que él no era su padre y que Chopra es un apellido común.”

Después comentó que aparentemente es una actriz conocida y más famosa que Nick, por lo que se disculpó por no reconocerla y haberla confundido.

Por medio de sus redes sociales, Priyanka escribió que no le gusta tomarse muy enserio y no piensa que todo el mundo sabe quién es o a qué se dedica, pero que si alguien quiere pedir disculpas públicas por un encuentro privado lo mejor sería buscar en Google su nombre antes de hacer el video o bien intentar contactarla de forma directa.

Sobre todo resaltó que todos merecen ser respetados por su individualidad y pidió no referirse a las mujeres como “algo” o como “esposa”, especialmente en una disculpa.

“Si todos aprendemos a respetarnos y nuestras diferencias, el mundo en el cual criamos a nuestros hijos será maravilloso.”

La actriz terminó por decir que no todos los Chopra están relacionados con el gran Deepak, así como no todos los Smith están relacionados con “el legendario Will Smith”.

Actualmente, Priyanka Chopra se encuentra criando a su primer hijo junto a su esposo, después de haber dado la noticia de su nacimiento sorpresa.

Por medio de un comunicado la pareja dijo que se habían convertido en padres por medio de una madre subrogada y que estaban felices de comenzar esta nueva etapa de sus vidas como padres.

También pidieron respeto a su privacidad durante estos momentos de alegría para su familia. La famosa anteriormente había dicho que deseaba ser madre pronto y que quiere tener más hijos para conformar una gran familia.

Al mismo tiempo, la actriz participó en la película The Matrix Resurrections junto a Keanu Reeves. Ahora planea dedicarse a dos nuevos proyectos uno en Estados Unidos y otro en su natal India. Se trata de ‘Citadel’ y ‘Text for you’.