Famosas que prueban que nunca es tarde para fortalecer el amor propio

El que diga que el camino del amor propio es recto, está mintiendo. En realidad se parece más a una montaña rusa con muchas altas y fuertes bajadas en las que recordamos lo importante que es ponernos en primer lugar, como le sucedió a estas famosas.

Ellas muchas veces se olvidaron producto de parejas, relaciones, trabajo, la maternidad y demás momentos de sus vidas, pero decidieron hacer poderosos cambios porque entendieron que no hay nada más importante que su bienestar.

Famosas que dieron lección de amor propio

Rebel Wilson

Su última gran demostración de amor propio la dio a los 40 años. La actriz conocida por ser una de las ‘cómicas de talla grande’ de Hollywood se cansó de ser estereotipada en la pantalla y además, le impactó la muerte de su padre por un infarto.

Fue entonces cuando la australiana puso salud como prioridad y emprendió una transformación física que le dejó 35 kilos menos. Incluso su equipo de trabajo se opuso a su cambio físico, a los que tuvo que ignorar persiguiendo su deseo y felicidad.

Kim Kardashian

Con cuatro hijos de por medio y 9 años juntos desde que comenzaron a relacionarse en 2012, ponerle fin a su romance con Kanye West no fue cosa fácil.

Incluso, todavía sigue siendo un reto en medio de las constantes controversias impulsadas por el rapero que no acepta que ella está haciendo su vida al lado de otra persona.

A sus 41 años, la socialité aseveró que tomó la decisión porque “siento que he trabajado muy duro para lograr todo lo que me he propuesto. He superado mis propias metas, pero no tengo a nadie para compartir mi vida”.

“Durante mucho tiempo, me dediqué a lo que hacía feliz a otras personas, y creo que en los últimos dos años me he lanzado con lo que me hace feliz a mí misma (...) creo que es importante ser honesta contigo misma acerca de lo que realmente te hace feliz. Me he elegido a mí misma. Considero que está bien elegirte”, reveló.

Adele

La intérprete de Someone like you fue otra de las famosas que puso su amor propio como prioridad porque “quiero que mi hijo me vea realmente amar y ser amada. Es muy importante para mí. Desde entonces, he estado en mi viaje para encontrar mi verdadera felicidad”, le confesó a Oprah Winfrey meses atrás.

Para manejar su ansiedad la artista de 33 años comenzó a hacer actividad física y perdió más de 40 kilos. Paralelamente, se divorció de Simon Konecki en la búsqueda de esa plenitud y ahora tiene una nueva pareja, el agente Rich Paul.