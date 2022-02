“Con dos pies izquierdos”: El hijo de Victoria Ruffo confiesa como su madre incursionó en TikTok

Lo que muchos no podían imaginar es que la red social de los más jóvenes, TIkTok, sería conquistada por una de las actrices más querida del mundo artístico mexicano, Victoria Ruffo.

Y es que resulta que en menos de un mes, Victoria, con su “pie izquierdo” y “el ritmo en las orejas”, como ella lo describe, terminó revolucionando TikTok.

Más famosa entre jóvenes

La actriz de Corona de Lágrimas ascendió en la red después de que comenzaran a circular unos videos de ella realizando bailes de tendencia con sus compañeras de dicha telenovela.

En uno de los primeros videos que se viralizaron se puede observar a Victoria junto a Maribel Guardia, África Zavala y Raquel Garza bailando al ritmo de La cadenita de Los ángeles azules.

Esta publicación registra más de 2,5 millones de vistas y miles de comentarios. Pero lo que realmente ha gustado a los cibernautas es precisamente la espontaneidad de Ruffo que trata de seguir los pasos y pese a que no lo logra, disfruta del momento junto a las demás actrices.

“No pero Victoria Ruffo se parece mucho a la tía que no sabe bailar pero saca unos pasos bien chistosos”, “te amo Victoria despistada”, son algunos de los mensajes que le dejan en la red social.

“No tengo ritmo”

En una entrevista para el Grupo Fórmula, Victoria Ruffo aseguró no tener ritmo pero que lo intenta y se divierte.

“Soy malísima, malísima... Yo digo que tengo el ritmo en las orejas, me gustaría muchísimo bailar padrísimo y tener una coordinación pero me cuesta mucho trabajo, o muevo lo de arriba o muevo lo de abajo, no hay forma...”, expresó entre risas.

Ya la actriz de telenovelas cuenta con más de un millón de seguidores en TikTok y en los últimos días ha compartido más videos con sus amigas.

Uno de los últimos compartidos por África Zavala, está el elenco de la telenovela “Corona de Lágrimas” intentando unirse a la tendencia Drop Challenge, que consiste en hacer una sentadilla que va bajando al ritmo de la música, muy similar a algunos pasos de reggaetón.

Victoria Ruffo tuvo algunas dificultades para llegar “hasta abajo” debido al tipo de calzado que llevaba puesto y a que estallaba en un ataque de risa al notar que perdía el equilibrio y descendía más despacio que sus colegas, reseñó Infobae.

¿Quién está detrás?

Pero resulta que este ascenso repentino de Ruffo tiene un delator, su propio hijo José Eduardo Derbez contó como su madre terminó conquistando al público tiktoks.

“Yo feliz, yo siempre le estuve diciendo a mi mamá que hiciera TikToks pero a mí siempre me mandó por un tubo, pero que bueno que ya sus compañeras la convencieron porque está divertido y se va a entretener en lo que graba su novela”, dijo el joven en una entrevista a ¡Cuéntamelo ya!

Tanto ha sido el éxito que José Eduardo y Victoria virilizaron un video en el que comparan sus pasos de baile.

“Es que sí, tenemos dos pies izquierdos, creo que los dos (...) se ve muy chistoso. Yo creo que la edad da igual al principio sí tenían muy puesto que (TikTok) era para puro chavito, creo que de 12 15 años y ya nada más falta que López Tarso le entre”, destacó.