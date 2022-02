La conexión de Zoe Sozo con la familia Trump ¿Quién era la reina de belleza que murió en extraño accidente?

La reina de belleza, Zoe Sozo Bethel tuvo una vida muy movida ya que, no solo se dedicó a su carrera en el mundo de la belleza, la cual acabaría por darle el título de Miss Alabama, sino que se propuso también tener un fuerte impacto político en su comunidad, cosa que, de alguna forma u otra acabaría por conectarla con el ex presidente Trump.

El mundo entero quedó sorprendido cuando se anunció la muerte de Zoe, quien tan solo tenía 27 años de edad y ha dejado una pequeña hija de 5 años en lo que ha sido una de las muertes más trágicas para el mundo de los certámenes de belleza en Estados Unidos. Ahora que la joven ha dejado este mundo, se ha podido saber más de su vida e inclinaciones políticas.

¿Cómo están conectados Zoe Sozo Bethel y Trump? Este sería el trabajo político al que la reina de belleza dedicó su vida

Lamentablemente, Zoe acabaría por fallecer por graves lesiones craneales el 28 de febrero de 2022, luego de 8 días internada debido a un accidente sufrido en el lugar donde se hospedaba en Miami, Florida. Dicho accidente llevó a muchos a especular debido a lo que la policía puso en su primer informe, cosa que la familia rápidamente salió a desmentir.

Como procedimiento estándar, la policía debe de colocar el conocido termino “Foul Play”, el cual se refiere a una posible actividad criminal. Pero, luego de mucha polémica y un comunicado familiar, los exámenes forenses confirmaron que la caída del tercer piso fue un accidente. Los más cercanos a la reina de belleza aseguraron que tampoco se trataba de un suicidio.

A través de su vida, Zoe dejó clara sus inclinaciones políticas, las cuales demostraban que era una conservadora y precisamente es eso lo que ha traído gran polémica a su carrera, en especial ahora luego de su muerte. Para saber cómo las creencias y lineamientos políticos afectaron su carrera, hay que remontarse a 2018.

En dicho año, Zoe fue presuntamente despedida de sus trabajos como modelo por su relación con Trump, con quien no solo compartía inclinaciones políticas, sino que en alguna ocasión también llegó a publicar fotografías con el hijo del ex presidente de los Estados Unidos, cosa que parece no haberle caído muy bien a las agencias de modelaje.

Según el medio Fox News, la agencia de modelaje Ursula Wiedmann Models, con sede en Atlanta, habría enviado un correo a la reina de belleza cuando realizó la publicación, desvinculándola de sus trabajos por sus “Conexiones políticas racistas”. Además de esto, Zoe también habría trabajado de cerca con organizaciones apoyadas por Trump.

Principalmente con las organizaciones antiaborto Students for Life y Project Veritas, las cuales dedicaban sus esfuerzos a intentar develar supuestas influencias liberales en los medios de comunicación. Demostrando que Sozo Bethel era una conservadora comprometida, cosa que su familia ha reiterado en distintas ocasiones a raíz de su partida.

La opinión de Zoe Sozo Bethel sobre el aborto

Luego de la polémica decisión del congreso del estado de Mississippi de limitar el derecho al aborto a las primeras 15 semanas del embarazo, la reina de belleza no tardó en dar su opinión a través de sus redes escribiendo “Hoy estamos orando por la victoria de aquellos que no tienen voz”.

Y concluyó con “Decidí elegir la vida antes que acabar con la vida inocente con la que Dios me bendijo (Mi hija) No importa lo mala que sea la situación, elegir la vida siempre es la elección correcta”.

Te recomendamos en video