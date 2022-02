Blanquita Nieves es sorprendida con saludo de su esposo e hija en ‘Aquí se baila’

Una verdadera sorpresa fue la que se llevó Francesca Cigna, mejor conocida como Blanquita Nieves, en la emisión de Aquí se baila que transmitió Canal 13 este martes 22 de febrero.

En esta oportunidad, la modelo y su compañero David Sáez se enfrentaron a Francisca Zepeda e Iván Cabrera. Y en medio de la evaluación del jurado le brindaron un emotivo saludo.

Blanquita Nieves es impresionada por su familia e hija

Todo transcurría con normalidad en las apreciaciones del jurado cuando la artista recibió un especial saludo de su pareja, Rodrigo Zarzar y su pequeña hija Amayra.

“Hola mi amor, aquí estamos con la Amy mandándote muchos saludos, te amamos. Estamos orgullosos de ti, eres maravillosa”, dijo el coach profesional. Debido a la impresión, Blanquita Nieves no pudo contener las lágrimas.

“Todo esto ha sido súper desafiante, lo sabemos. Mucho ánimo, éxito, te va a ir cada vez mejor”, agregó Rodrigo Zarzar a su dedicatoria transmitida en pleno Aquí se baila.

La reacción de Blanquita Nieves ante la sorpresa de su esposo e hija. Foto: Captura de video

Luego del video presentado, la modelo no ocultó su emoción e expresó: “No me esperé esto… son mi motor”. Y seguidamente contó: “Al principio, cuando me llamaron para este programa, dije sí, porque amo bailar… Pero después dije ‘no’. He estado dos años y medio siendo mamá 24/7, todavía le doy pecho, duerme conmigo… cómo lo iba a hacer”.

Sin embargo, hubo algo que cambió su decisión y terminó participando. “Cuando me cuentan que llega David (su bailarín) directamente de Estados Unidos… había que darlo todo”, confesó Blanquita Nieves.

Por su parte, Fran García-Huidobro no dejó escapar el gran parecido entre la modelo y su hija Amayra, por lo que quiso destacarla. “Es una copia absoluta tuya, es igual, igual, exquisita. Te felicito, aprovéchala”, indicó antes de comenzar su evaluación.

Finalmente, Nieves expresó a su familia: “Te amo Amayra, eres la hija más maravillosa del mundo, y Rodrigo también, gracias por todo el apoyo. Sin ustedes no estaría aquí”.

Betsy Camino contó en Aquí se baila que fue víctima de una estafa

Luego de terminar su presentación, Fran García-Huidobro le señaló que la veía “media tristona”, preguntándole si efectivamente estaba así.

“La verdad es que no tenía ni deseos de venir a trabajar hoy”, señaló entre lágrimas la participante.

Betsy Camino quiere demostrar en 'Aquí se baila' que es una de las mejores bailarinas del país. Foto: Instagram @betsycamino

En este sentido, indicó que puso su confianza “en una persona que me traje de Colombia, mi asistente y recogió sus maletines de mi casa sin avisarme, con dinero, con mis tarjetas y es fuerte porque yo le abrí a esa persona las puertas de mi casa”.

“No me contesta los mensajes, no me dice nada, tenía todo el tema del contrato de mi salón al 100%, mi otra socia esta de compras en Colombia y estoy completamente sola. Llegaron los muebles de mi local, estoy poniendo toda mi inversión, es mucha plata que estoy poniendo ahí y nadie pudo recibir mis muebles, todo tirado en la calle”, afirmó.

“Me da pena con mi familia, me da vergüenza porque yo metí un extraño a mi casa”, expresó Camino.

“Vergüenza usted no debería tener nunca”, le respondió García-Huidobro. “Nunca es culpa de quien confía. Siempre es culpa de quien abusa de la confianza”, concluyó la jurado.