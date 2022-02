“Soy un hombre liberal”: William Levy confiesa por qué no está dispuesto a casarse

William Levy es uno de los hombres más deseados de la pantalla chica y ahora pasó a ser uno de los solteros más codiciados tras separarse de Elizabeth Gutiérrez.

Durante una entrevista con People en Español, (antes de conocerse el desenlace de su historia con Elizabeth) el galán de telenovelas aseguró que no pretende estar en una relación por obligación y reveló algunos detalles de su vida privada.

William ha asegurado que es un alma libre y que los planes de boda no están en su agenda.

“Siempre he sabido que soy una persona muy liberal, no en el sentido de nada malo; a mí me gusta tener libertad, sentirme libre”, dijo.

El atractivo físico del cubano ha cautivado a las espectadoras convirtiéndose en el amor platónico de muchas.

Aunque Gutiérrez fue su pareja por unos cuantos años y con quien tuvo a sus dos hijos Christopher y Kailey tiene muy claro que casarse no será su camino, pues no quiere estar en un lugar o relación solo porque prometió quedarse ahí para siempre.

“No me he querido casar, no porque no quiero casarme. simplemente siento que a veces, no sé, no sé… no quiero sentir que estoy en un lugar porque es una obligación estar allí y lo prometiste”, contó.

— William Levy