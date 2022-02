Sofía Vergara combina un corsé negro y pantalón de seda naranja en un look elegante

Es reconocida mundialmente por ser una de las actrices latinas más exitosas y queridas por el público en Hollywood, pero Sofía Vergara además es una exitosa empresaria, diseñadora, productora y referente de estilo para mujeres con curvas.

Sobre la alfombra roja, la actriz colombiana fascina con estilismos de diseñador protagonizados por glamurosos vestidos de corte sirena o elegantes conjuntos entallados que realzan al máximo su esbelta figura a sus 49 años de edad.

No obstante, la estrella no solo deslumbra con sus apuestas de moda sobre la red carpet, también lo hace con sus inspiradores looks para el día a día, fieles a su estilo único, con los que siempre plasma su esencia audaz, moderna y sofisticada.

Ya sea para ir de compras, un plan romántico o un paseo familiar, Vergara siempre está espectacular. Y así lo probó este 20 de febrero al salir con su esposo, Joe Manganiello, en Los Ángeles luciendo sensacional en un look très chic con un toque de sensualidad.

Sofía Vergara muestra cómo llevar un corsé de la manera más elegante

Durante horas de la noche del domingo, la histrionisa fue captada derrochando estilo mientras abandonaba junto a su marido el famoso restaurante Craig’s, en West Hollywood, tras disfrutar de una cena romántica; informó el Daily Mail.

En su salida del sitio favorito de las celebs, la famosa acaparó todas las miradas enfundada en un look elegante protagonizado por un par de sofisticados pantalones de seda naranja tostado con favorecedora cintura alta y pernera holgada con bota ancha.

Vergara combinó la llamativa prenda con un clásico blazer oversize a juego, con botanadura sencilla y solapas de muesca, que llevó encima de sus hombros a modo de abrigo. Asimismo, elevó el traje de chaqueta naranja con un corsé negro de escote corazón que realzó su cintura.

La protagonista de la exitosa serie Modern family completó su estilismo casual chic con un par de zapatos negro de punta abierta y tacón grueso superalto. En cuanto a los complementos, apostó por piezas de joyería discretas y una bolsa de mano.

No obstante, la ganadora del Screen Actor Guild Award no eligió cualquier modelo de diseñador para cargar sus pertenencias esenciales en la cita de pareja, sino uno en cuero negro con asas cortas de la lujosa firma Hermès.

Con respecto al beauty look, la intérprete dio el toque final al outfit dejando suelta su alisada su melena con destellos rubios y luciendo un maquillaje glamuroso en tonos tierra que potenció la belleza de su lozano rostro.

De esta manera, con su propuesta de moda para esta ocasión, Sofía Vergara no solo probó que luce mejor que nunca a poco para cumplir sus 50, también dio cátedra de estilo al enseñar cómo llevar de la forma más elegante un sexy corsé: como top de un power suit muy glam.

Al mismo tiempo, con esta aparición pública, la célebre artista además demostró que su relación con Manganiello sigue tan sólida y llena de amor como cuando se dieron el “sí” en una ceremonia en 2015.