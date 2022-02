Sara Maldonado habla de lo duro que es enfrentar un aborto

Perder un hijo puede ser uno de los momentos más dolorosos para una mujer. Sara Maldonado tuvo que hacerle frente a ello y ha contado como le ha afectado.

La actriz recordada por protagonizar ‘El juego de la vida’ atravesó un 2020 bastante difícil luego de contagiarse de Covid-19, sufrir un aborto y la infidelidad de su ex novio Juan Sebastián Ávila.

Un cúmulo de situaciones negativas que la llevaron a sufrir de depresión, que ha ido superando de a poco.

A poco más de un año reveló durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda, que tuvo que ser sometida a un aborto porque el bebé no había desarrollado su corazón.

“Fui a un médico en Playa del Carmen (y me dijo) que no tenía corazón y yo obviamente dije, ‘Estoy en Playa del Carmen, o sea, quiero a mi médico. No le creía. Y me dijo, ‘No, sí, no tiene corazón. Prácticamente no lo creí. Después, a los minutos, pues tuve que creerlo. Me puse muy triste, lloré. Le hablé a mi médico de México (quien) me dijo, ‘Vente para acá, yo te voy a checar’. Casi, casi no le creía, o sea, estaba como negadita, como un poco negada a la situación”, agregó.

— Sara Maldonado