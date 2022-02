Luego del éxito de “Uncharted” Tom Holland anunció un retiro temporal de la actuación

Durante los últimos años, el actor británico Tom Holland se ha apoderado de la industria fílmica mundial, en parte por su participación en la aclamada trilogía de Spiderman del Universo Cinematográfico Marvel, pero ahora, parece que el talentoso artista se tomará un pequeño descanso en su carrera luego del estreno de “Uncharted”.

Si bien Holland es principalmente conocido por ser la más reciente encarnación del amado personaje de Peter Parker, durante los últimos años también ha hecho apariciones en otros filmes mientras se mantiene al día con Marvel Studios, por lo que, su carrera ha estado repleta de trabajo recientemente, lo cual habría desgastado al actor.

Tom Holland quiere un descanso de su carrera actoral

Entre 2018 y 2022 el nacido en Kingston upon Thames, Reino Unido ha trabajado en la increíble cantidad de 11 películas, siendo uno de los actores que más trabajo ha tenido en ese tiempo, debido a esto, el mismo ha estado hablando desde hace tiempo que probablemente deba de tomarse un retiro temporal de la actuación para poder recargar baterías.

Por supuesto, el trabajo de Holland no es simplemente aparecer frente a la pantalla, sino que, además hay que contar los meses de preparación para cada rol y posteriormente, el tiempo que se invierte en hacer la gira de medios para promocionar cada película ya sea con su presencia en films live action o dando su voz para películas de animación.

Además de esto, Holland también hizo tiempo en su ajetreado calendario para protagonizar una campaña de publicidad para la prestigiosa marca Prada, con lo que concluyó un 2021 repleto de éxitos, ahora en 2022 y con el estreno de la esperada cinta “Uncharted”, Holland finalmente ha hecho oficial su retiro temporal del medio.

Esto además coincide con la noticia de que, Holland y su pareja, la también actriz, Zendaya han decidido comprar una casa a las afueras de Londres, lugar donde probablemente la pareja tome su muy merecido descanso ya que, Zendaya por su parte también ha tenido un par de años muy movidos y llenos de reconocimientos importantes en su carrera.

Pero, hay que resaltar que este retiro de Holland de la actuación no será muy largo, lo cual debe ser un alivio para sus millones de fans en todo el mundo, quienes esperan con ansias que el actor de “Spiderman: No Way Home” se llene de energía rápidamente para seguir mostrando su inigualable talento y particular carisma en pantalla.

A través de una reciente entrevista, el actor dio a conocer más sobre el futuro de su carrera y habló sobre su siguiente proyecto, el cual se confirmó hace poco y se trataría de una serie para la plataforma Apple + “Voy a volver a rodar una serie de televisión para Apple, algo que me hace mucha ilusión. Es un papel muy exigente escrito por el increíble Akiva Goldsman”.

Tom Holland habla sobre su descanso y retorno a la industria

En la entrevista el actor británico concluyó con “Creo que los guiones son de los mejores que he leído, así que estoy muy, muy emocionado por hacerlo. Pero puedo decir con seguridad que cuando termine esa serie de televisión, me tomaré un descanso”. La serie seguirá la historia real de Billy Milligan.

The Crowded Room, título de la serie, está basada en la historia real del personaje de Holland, quien fue la primera persona en ser absuelta de un crimen debido a su diagnóstico de trastorno de identidad disociativo, antes conocido como trastorno de personalidad múltiple.