La contundente respuesta de Christian Ocaranza a Fran García-Huidobro por lesión de Icha Sobarzo

Fran García-Huidobro sigue acumulando capítulos de polémica en Aquí se baila. Una semana después de que la miembro del jurado criticara a Christian Ocaranza por no presentarse al escenario, debido a la lesión de Icha Sobarzo, el bailarín finalmente tuvo la oportunidad de responder.

La Fran consideró “injusto” y ventajoso que no se presentara a bailar, ya que podía asumir la participación con otra compañera. El conductor Sergio Lagos fue quien le informó sobre la situación de Icha y Christian, para el que la presentadora no ofreció justificación.

La tensa situación entre Christian Ocaranza y Fran García-Huidobro en Aquí se baila

“Ustedes tienen que ser capaces de bailar cuando se lesionen, cualquiera de los dos. Si se lesiona la señorita Sobarzo, usted señor Ocaranza tiene que bailar con otra bailarina. Si se lesiona usted, ella tiene que bailar con otro bailarín, porque esas son las reglas para todos”, dijo la miembro del jurado, en el episodio transmitido este lunes.

Mientras tanto, Christian Ocaranza negaba con la cabeza a la observación y seguidamente pidió la palabra. El ex ganador de Rojo, Fama contrafama, señaló: “Hay una diferencia, lo mismo que pasa con Chantal y Thiago. Nosotros somos una pareja de baile…”.

Christian Ocaranza se defiende de los comentarios de Fran García-Huidobro. Foto: Captura de pantalla

En ese instante fue interrumpido por la Fran, pero notando su intromisión, volvió a cederle el habla.

“A mí me dieron la oportunidad de bailar con otra persona, y yo dije que no, porque somos una pareja, venimos a competir juntos y en ningún momento se habló de un reemplazo”, argumentó Christian Ocaranza.

Sin embargo, fiel a su estilo, Fran García-Huidobro soltó una nueva arremetida. “Es que usted no está entendiendo. Yo lo estoy planteando por los dos. Si usted se lesiona, ella también tiene que bailar con otra persona”, le reiteró.

Pero Christian defendió su postura hasta el final. “Con Icha decidimos, si a cualquiera de los dos nos pasa algo que nos deja fuera de la competencia, darle la opción al otro para seguir con otra persona, si es que quiere. Fue un acuerdo de amistad desde que empezamos la competencia”, aclaró.

Y la Fran dio la estocada: “Entonces, ojalá que no se lesione ninguno de los dos de nuevo, porque si no, no va a bailar ninguno de los dos”.

Fran García-Huidobro le explica a Christian e Icha las "normas" de la competencia. Foto: Captura de pantalla

El recado de Fran García-Huidonro a Thiago Cunha

Luego de la tensa situación con Christian Ocaranza, la miembro del jurado se dirigió al bailarín brasileño Thiago Cunha y le preguntó: “¿Va a pasar los mismo con ustedes, señor Cunha?”.

Recordemos que Cunha y Chantal Gayoso, además de ser compañeros en Aquí se baila, tienen una relación sentimental.

Al respecto, el brasileño le contestó: “A mí me gusta bailar con Chantal. Si ella no está, no me dan ganas”.

Esta respuesta no gustó para nada a Fran García-Huidobro, que reaccionó diciendo: “O sea, es una cosa de ganas, no de trabajo. Estupendo”.

Christian Ocaranza aprovechó el momento para volver a tomar la palabra y reafirmó su posición: “Esta es una cosa netamente profesional y que decidimos desde el primer momento. A mí nunca me ofrecieron bailar con otra bailarina, siempre fue ‘chicos, ¿quieren bailar ustedes dos juntos como pareja?’. Si la pareja se lesiona, la pareja queda afuera”.

Para dar paso a las evaluaciones, la Fran selló diciendo: “Vamos a dejar claro que en el caso de la señorita Sobarzo y el señor Ocaranza; y en el caso del señor Cunha y la señorita Gayoso, si se lesiona uno, se lesionan los dos”.