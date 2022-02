Los estrenos Netflix marzo 2022 están a la vuelta de la esquina y con ellos una gran cantidad de expectativas, pues se vienen las segundas temporadas de Bridgerton, entre otras importantes producciones que están siendo esperadas por todos.

Sin embargo, también hay un poco de nostalgia ante la renovación del catálogo de entretenimiento, pues así como llegan los títulos más esperados, se van eliminando los que ya cumplieron su ciclo y deben decir adiós luego de estar por mucho tiempo disponibles. A esto se le suma que la plataforma streaming va quitando las que no tuvieron tanto impacto para dar paso a otras que sí.

Es por ello que aquí te presentamos un listado en el que podrás revisar si tu serie o película favorita está presente, pues aún te quedan unos días para que puedas disfrutarlas en compañía de tus seres queridos o amigos que aman el disfrutar de las mejores producciones.

Series y películas que se retiran del catálogo de Netflix en marzo

Si eres uno de los que está esperando los estrenos Netflix marzo 2022, debes también estar atento a las que dejan por este año de estar disponibles, pues así podrás ir revisando cómo va tu ranking de historias vistas y las que aún faltan por ver por recomendaciones de tus amistades.

Así que no esperes más y revisa bien este listado en el que encontrarás las producciones que a inicios del próximo mes dejarán de estar disponibles:

Karate Kid 1, 2 y 3, la película

Esta es una de las producciones clásicas que no pierde vigencia, pero pese a ello será eliminada a partir de este 1 de marzo debido al auge que ha tenido su Spin-Off llamado ‘Cobra Kai’. En ella se muestra una versión más actual y atractiva para las nuevas generaciones que apenas están conociendo la filosofía de los dojos y cómo a través de ellos se forman los más importantes escuadrones y defensores de las artes marciales.

Y aunque estas películas son las favoritas de muchos, se despiden para dar paso a más acción y modernidad.

También se despiden el 1 de marzo:

Akame ga Kill! | Serie, American Crime Story: The people vs. OJ Simpson | Serie, American Crime Story: The Assassination of Gianni Versace | Serie, Arctic Heart | Película, Cómo perder a un hombre en 10 días | Película, Este es el fin | Película, Django sin cadenas | Película, El hip-hop está que arde | Película, Escuela de Rock | Película, Son como niños 2 | Película, Ghost: La sombra del amor | Película.

El señor de los cielos

La sinopsis de esta muy exitosa serie describe lo siguiente: “Sigue los pasos de Aurelio Casillas en su odisea por convertirse en el narcotraficante más grande en el México de los ‘90, el único que ocupe el lugar de Pablo Escobar”. Con ello se muestra el nivel de intriga y peligro que vivirán sus personajes.

Esta producción se eliminará el próximo 2 de marzo.

También se despiden el 2 de marzo: La película Nerve.

Más producciones que serán eliminadas:

4 de marzo

- Everybody’s Everything | Película

- Mazinger Z | Serie

5 de marzo

- A Vigilante | Película

- Golpe fulminante | Película

- STUCK | Película

6 de marzo

- Slender Man | Película

- Sr. Seis | Película