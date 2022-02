Luisa Fernanda W confiesa cómo le empezó a gustar Pipe Bueno: “Yo me lo negaba”

No es primera vez que Luisa Fernanda W y Pipe Bueno ofrecen a sus fans una sesión de preguntas y respuestas para dar a conocer detalles de su vida como pareja. Pero no cabe duda que la más reciente estuvo interesante.

La creadora de contenido y el cantante son una de las parejitas más famosas de Colombia en las redes sociales. Además de que tienen un hermoso hijo llamado Máximo. ¿Pero cómo fue el inicio de su amor? ¿Acaso ella lo conquistó? ¿Fue amor a primera vista?

Luisa Fernanda W contó cómo empezó a gustarle Pipe Bueno

Fiel a su integridad y dignidad femenina, la influencer con más de 16 millones de seguidores, señaló que en principios llegó a negarse al hecho de que el intérprete le gustara como una posible pareja. Sin embargo, aclaró que no demostraba tanto su atracción y esperó a que fuera mutuo.

“¿Cómo te diste cuenta que te gustaba?”, fue la pregunta directa que le hicieron a Luisa Fernanda W, a lo que contestó: “Yo me lo negaba, yo decía: ‘cómo me va a gustar Pipe, tan perro’”. En ese momento Pipe Bueno intervino y dijo: “La negación es lo que te hizo dar cuenta”.

Luisa Fernanda W fue invitada como jurado al último certamen de Miss Universe Colombia. Foto: Instagram @luisafernandaw

La famosa continuó: “Yo llamaba a Marilin (una amiga) llorando: P*t* me encanta, qué hago”.

Pero asimismo, apuntó: “Lo más chistoso de todo es que yo no se lo demostraba, pero luego como que los dos ya, fue como mutuo. Yo decía ‘Dios, que si este man no es para mí ,sácalo de mi mente, de verdad. Y más se metía en mi mente y más pasaban cosas para que la relación siguiera avanzando. Y ya, y miren, aquí vamos”, contó Luisa Fernanda W.

También expresó que se sintió atraída no por el físico de Pipe Bueno, sino por cómo la trataba, su personalidad y su capacidad de hacerla reír. Por su parte el cantante dijo: “(Ella) me sacaba de la rutina, era indescifrable y eso me encanta”.

Una pregunta más subida de tono: “¿Dónde tuvieron relaciones por primera vez?”, ambos famosos anunciaron que lo contarían en un ‘story time’ que lanzará pronto, pero aseguraron que ese momento “fue romanchera” (romántico y de borrachera).

Finalmente, Luisa Fernanda W reveló que se hicieron pareja en pleno show, donde Pipe Bueno se bajó del escenario y le dijo que quería ser su novio.