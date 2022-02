La pista por la que Tom Holland y Zendaya pudieron comprometerse

Zendaya y Tom Holland se han convertido rápidamente en una de las parejas favoritas de Hollywood tras haberse enamorado durante la grabación de las películas de ‘Spider-Man’ Es por eso que cuando la actriz comenzó a aparecer usando un espectacular anillo de diamante, sus fans se emocionaron ante la posibilidad de que se tratara de un anillo de compromiso. Especialmente tras la aparición de una foto que parecía sugerir una propuesta de matrimonio.

Tom Holland y Zendaya desatan rumores de compromiso por esta foto

En redes comenzó a circular una imagen de la cuenta de Instagram de Tom Holland, en la cual aparecen unas manos entrelazadas con un anillo en una de ellas. Esta foto se volvió viral y aunque muchos señalaron que era falsa, se desataron las alarmas entre los seguidores de ambos.

zendaya

Sin embargo se confirmó que esta no era una imagen real, ya que hasta hora en la cuenta oficial de Tom Holland no existe ninguna publicación similar, por lo tanto es probable que se tratara de una edición de un fan. Por otro lado esta no es la única vez que la pareja ha desatado rumores de compromiso.

La actriz sorprendió al público cuando comenzó a aparecer en las alfombras rojas usando un increíble diamante amarillo en su mano, causando confusión y rumores sobre un posible compromiso secreto.

Especialmente después de que Tom Holland hubiera revelado en una entrevista que después de haber pasado la mayor parte de su vida enfocado en su carrera, está ansioso por enfocarse en su vida privada y comenzar una familia.

Sin embargo en una entrevista con British Vogue, la famosa dijo que el anillo lo había comprado ella misma como una forma de consentirse y celebrar todo su esfuerzo.

Se trata de un diseño de la marca Bulgari, con la cual, Zendaya trabaja como imagen de la firma. El diamante de ocho quilates colocado en una banda de platino y oro de 18 kilates fue elegido por la famosa y reveló que planea heredarlo a sus hijos y a sus nietos en un futuro.

Por ahora la pareja se encuentra disfrutando de su relación y no han revelado que piensen en formalizar con un compromiso. Sin embargo se sabe que ya han conocido a sus respectivas familias, pues durante el pasado fin de semana Zendaya viajó al Reino Unido para pasar tiempo con la familia de Tom.

Zendaya y Tom fueron captados usando ropa deportiva cómoda de sudaderas y jeans para pasear por las calles de Londres antes de que la famosa pudiera conocer a la familia del actor y pasar tiempo con ellos.

Sin embargo no existen planes de un compromiso pronto, ya que por ahora ambos están completamente concentrados en sus proyectos. Zendaya acaba de estrenar la segunda temporada de ‘Euphoria’ y ahora es una de las productoras ejecutivas de la serie.

Además ha dicho que quiere involucrarse más en el proceso de hacer películas y series, y está segura de que todos sus proyectos personales estarían enfocados en las historias de mujeres de color, pues para ella la representación es muy importante.

Por su parte Tom ha dicho que desea aparecer en ‘Euphoria’ junto a Zendaya, ya que durante las grabaciones de la pasada serie, él estuvo visitando el set para poder ver a su novia.