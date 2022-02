Courteney Cox habla sobre sus tratamientos estéticos y qué la llevó a decidir deshacerlos

Al igual que otras estrellas famosas, Courteney Cox sucumbió ante la inmensa presión de Hollywood por verse eternamente joven y comenzó a probar con tratamientos estéticos.

En su afán por evitar envejecer, la artista cayó específicamente en la seducción del bótox y los rellenos faciales y empezó a someterse a estos hasta quedar casi irreconocible.

Ahora, la actriz se ha abierto con Sunday Times Style sobre su otrora obsesión con los retoques cosméticos, por qué decidió deshacerlos y cómo logró aceptar los cambios que llegan con el paso del tiempo.

“Hubo un momento en que decía: ‘Estoy cambiando. Me veo más vieja’. Y traté de perseguir esa juventud durante años”, confesó recientemente a la revista mencionada, según Infobae.

No obstante, la intérprete estadounidense admitió que se le dificultó darse cuenta de lo “extraña” que lucía tras los numerosos procedimientos estéticos que había probado.

“Y no me di cuenta de que en realidad me veía realmente extraña con inyecciones y haciéndome cosas en la cara que no haría ahora”, reconoció.

El día que Courteney Cox decidió renunciar a los procedimientos estéticos

Sin embargo, en el momento cuando su apariencia cambiada se volvió la comidilla, la protagonista de Friends supo debía detener su intensa lucha contra el envejecimiento.

“Tenía que parar. Era una locura”, recordó la artista de 57 años.

Así fue que Courteney decidió acabar de tajo con su persecución de la juventud y renunció por completo a los retoques estéticos, removió sus rellenos faciales y comenzó a trabajar en su aceptación.

No obstante, aunque en su vida ya no existen los procedimientos cosméticos, le fascina probar productos antienvejecimiento. Y es que aún se presiona a sí para verse lo mejor posible.

“El escrutinio es intenso, pero no sé si podría ser más intenso del que yo misma me he puesto”, aceptó la estrella de Scream. “Soy una prostituta de productos. Intentaré cualquier cosa”.

Durante la conversación, Cox además reflexionó explicando: “Envejecer no es lo más fácil, pero Hollywood lo hace más difícil. Creo que tenemos que aceptarlo porque no hay forma de escapar”.

“Crecí pensando que la apariencia era lo más importante, y eso es un poco triste, porque me metí en problemas”, aseveró la madre de uno.

Hoy en día, la eterna Monica Geller confiesa que se aún se siente joven y no le inquieta el hecho de ser mayor que muchos de sus amigos.

“Me siento como si fuera joven. Tengo un montón de amigos en los treinta y no pienso en ello. Para mí tenemos la misma edad hasta que realmente lo pienso”, apuntó.

“No hay duda de que estoy más conectada a tierra, he aprendido mucho en mi vida: qué disfrutar, qué tratar de hacer más y qué dejar ir”, sentenció sobre su presente.

Cabe destacar que fue en el año 2017 cuando la histrionisa destapó que estaba arrepentida de sus retoque estéticos y se había eliminado los rellenos faciales que se había inyectado.

Tras esta decisión, de acuerdo al medio antes citado, la celebridad y empresaria expresó en una entrevista para New Beauty: “Creo que ahora me parezco más a la persona que era”.

“En ocasiones tratas de luchar contra el paso del tiempo y perseguir la juventud. Lo intentas, pero un día ves una foto tuya y piensas ‘Oh, Dios, estoy horrible’. He hecho cosas de las que me arrepiento y, afortunadamente, otras se disuelven y se van”, finalizó.