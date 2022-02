Natalia Ramírez revela el porqué Marcela Valencia se fue de Ecomoda en “Betty, la fea”

Convertida en auténtico fenómeno televisivo mundial que despertó todo tipo de emociones, la emblemática telenovela Yo soy Betty, la fea llegó a su gran desenlace en mayo de 2001.

Tras dos años al aire, Colombia se agolpó frente al televisor para atestiguar antes que ningún otro país el final de una trama única que marcó la historia de la televisión latinoamericana.

La boda entre una transformada Beatriz Pinzón Solano y su amado exjefe, Armando Mendoza, selló la despedida de un relato cargado de drama, comedia, romance y también realismo.

Sin embargo, como de costumbre cuando una producción es tan exitosa como este melodrama, la conclusión del viaje de Betty en Ecomoda no dejó satisfechos a todos.

Tras la emisión de su último episodio hace más de 20 años, una parte de televidentes han cuestionado varios sucesos de la etapa cumbre con los que no quedaron conformes.

Desde el hecho de que la protagonista perdonara a Mendoza por todo el daño que le hizo, hasta la falta de una conclusión más completa para personajes cruciales, como Marcela Valencia.

Como recordaremos, en el penúltimo episodio se puede ver a través de los recuerdos de Betty como la accionista de Ecomoda renuncia a la empresa bajo su presidencia y se va.

En las imágenes, la rival de amores de la hija de don Hermes aborda el ascensor de las instalaciones y es perseguida por su mejor amiga, Patricia Fernández, hacia su destino incierto.

Tras esta escena, no se supo más de esta antagonista, lo que dejó al público con la duda de qué había pasado detrás de escenas para que la hermana de Daniel se marchara sin más.

Natalia Ramírez, la actriz detrás de la exprometida de Armando Mendoza, finalmente resolvió esta incógnita el año pasado cuando se cumplían 20 años del final de Betty, la fea.

¿Por qué Marcela Valencia no tuvo un final más completo en Yo soy Betty, la fea?

Durante un live con el periodista colombiano Carlos Ochoa, la estrella recordó sus vivencias durante el rodaje de Betty, la fea y confesó por qué Marcela se marchó a secas de Ecomoda.

Ante una pregunta directa del conductor al respecto, la histrionisa destapó que su abrupta salida de la trama se debió a que tuvo que abandonar las grabaciones un mes antes de que finalizaran.

Según explicó, mientras filmaba la última etapa de la novela escrita por Fernando Gaitán, tanto ella como Lorna Cepeda (Patricia) firmaron un contrato con Telemundo.

Dicho contrato establecía que debían viajar fuera del país en una fecha específica para sumarse a unos nuevos proyectos para la cadena hispana.

Sin embargo, pese a que informaron esto con anticipación a la producción de RCN Televisión, sus personajes no habían salido de la trama cuando llegó el día de su partida.

“Nosotros ya estábamos muy cansados. Realmente estábamos agotados. Llevábamos dos años y medio grabando y habíamos dicho a Gabriel Reyes (el entonces presidente de RCN) y a todo mundo que en cuatro meses nos íbamos”, comenzó a relatar.

“El día final era ese (cuando grabaron la escena del ascensor)”, destacó.

Ramírez señaló que, meses antes de su despedida, comenzó a preocuparse porque no veía en los libretos ningún indicio de que la participación de Marcela en la historia se fuera a terminar.

Por lo tanto, decidió cuestionar al libretista, con quien tenía una estrecha amistad. “Yo le preguntaba a Gaitán: ‘Fer, ¿usted sabe que nos vamos a ir, cierto? Él me contestó: “Sí, pero tranquila”.

“Y yo le decía, ‘pero Fer, ¿por qué no veo como que Marcela vaya saliendo? Y él me contestaba: ‘Tranquila, tranquila”, reiteró en la transmisión.

“Eso fue un desastre”

Ante su respuesta, Natalia esperó a ver qué giro daba la trama, pero transcurrieron los días sin que nada cambiara. Cuando llegó el día, ni Marcela ni Patricia salieron de la trama ni tenían un final escrito.

“Yo le decía a Eduardo (Paz, su mánager y el entonces esposo de Lorna): ‘¡Ellos no creen que nos vamos a ir!”, contó.

Ante esto, se acuerda que el argentino le aseguró: “Pues nos vamos a ir. Ese sí no es mi problema. Yo ya les advertí que este era el último día”.

La eterna Marcela pidió a su mánager que llamara por la mañana de su despedida para recordar que hasta esa fecha iban a trabajar en Betty, la fea. “La historia no se puede quedar colgada y aquí no hay un final. Yo no lo veo”, develó que fue lo que pensó.

De acuerdo a lo narrado por la actriz, Paz entonces se comunicó con Reyes, quien fue presidente de la televisora hasta diciembre de 2017, y el ejecutivo estaba “iracundo” con la noticia.

“Nos llamaron a rectoría y todo. Eso fue un desastre”, rememoró. No obstante, la partida era impostergable debido al contrato que habían firmado.

“Nosotros ya teníamos un contrato con Telemundo... Prácticamente, me fui un viernes y el lunes estaba en Miami grabando. Entonces, hicimos esa locura y por eso era inamovible”, añadió.

Por ende, sin poder posponer su viaje y pese a todo el conflicto que ocasionó, se tuvo que ir de la producción antes que sus compañeros y su personaje se quedó dejó sin un final preciso.

No obstante, la luminaria exaltó el gran trabajo del escritor, quien se encargó de escribirle una secuencia de cierre, una de sus favoritas del melodrama reconocido como más exitoso de todos los tiempos.

“Fernando, muy decente y lindamente, me escribió una escena muy hermosa que es cuando Marcela le entrega a Armando a Betty”, concluyó.

En otra transmisión, la artista detalló que la escena del ascensor se grabó a las 3:00 de la madrugada. Asimismo, relató que al cerrarse las puertas del ascensor y escuchar que la secuencia estaba hecha, solo miró a Cepeda y le dijo: “¡Terminamos!”.

¿Y por qué tampoco se supo de ‘Marce’ en Ecomoda?

Por otro lado, durante la charla con Ochoa, la intérprete además comentó que su pacto con Telemundo también fue el motivo por el cual no fue convocada a Ecomoda, la secuela de la telenovela.

Y es que esta serie de televisión fue producida por RCN a petición de Univisión, la competencia directa de la famosa cadena hispana.