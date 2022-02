La extraña teoría que asegura que Adele y Sam Smith son la misma persona

En redes sociales ha tomado popularidad una teoría que indica que los cantantes Adele y Sam Smith son la misma persona, y a continuación te decimos cómo es que algunos fans han llegado a esta conclusión.

¿Adele y Sam Smith son la misma persona?

Todo comenzó porque alguien se dio cuenta que al reproducir al revés la canción “Hello”, de Adele, se aprecia claramente la voz del cantante.

Por medio de TikTok varios usuarios han sacado sus propias conclusiones, y algunos resaltan que también hay un parecido físico entre ambos famosos.

Algo que también llama la atención es que, supuestamente, nunca han sido fotografiados juntos y que tampoco han sido vistos en alguna entrega de premios o eventos, lo que resulta bastante curioso para los fans.

También, algunos indican que cuando uno de los dos lanza un disco, el otro desaparece, lo que ha levantado más sospechas.

Recordemos que hace unos meses, Adele mostró un asombroso cambio físico, tras bajar de peso, pero curiosamente Smith también.

Ambos son originarios de Reino Unido y en cuanto a la edad, él tiene 29 años, mientras que ella cumplirá 34 de este 2022.

Como otro dato adicional, los dos han compuesto temas para las películas de “James Bond” y han ganado un premio “Óscar” por esto.

Así han sido sus carreras

Adele

Adele Laurie Blue Adkins, nombre real de la artista, ha logrado alcanzar 120 millones de ventas en discos y sencillos. Cuenta con un total de 15 premios “Grammy”, un “Óscar” y un “Globo de Oro”.

La carrera de la artista se impulsó gracias a una aparición en “Saturday Night Live”.

Entre las canciones más escuchadas de la intérprete están: “Easy on me”, “Oh My God”, “Can I Gea It”, “Rolling in the Deep” y “I Drink Wine”, entre otras.

Sam Smith

Su nombre completo es Samuel Frederick Smith, en 2019 se declaró con género no binario.

Desde que era niño comenzó a tomar clases de música y de canto.

Curiosamente, en 2008, fue telonero de un concierto de Adele en el Shepherd’s Bush Empire y conoció a Elvin Smith.

En 2012, comenzó a trabajar con otros artistas como el dúo Disclosure y logró ingresar a la “Lista de popularidad de sencillos británica”.

Algunas de las canciones más escuchadas de él son: “Like I Can”, “Stay With Me”, “I´m Not The Only One” y “Too Good At Goodbyes”.