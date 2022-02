Este es el actor de ‘Juego de Tronos’ al que Jennifer Lopez le salvó su carrera

‘Juego de Tronos’ ha sido una de las series más exitosas de los últimos años por lo que catapultó al éxito las carreras de muchos de sus actores.

Pero a pesar del reconocimiento mundial la suerte de la fama no fue igual para todos. John Bradley, el actor que daba vida a Samwell Tarley, ha sido uno de los que ha enfrentado algunos problemas para encontrar nuevos proyectos.

Sin embargo, al actor le llegó la luz al final del túnel gracias a Jennifer Lopez.

Recientemente, el actor británico contó lo mal que la pasó tras el final de la ficción que lo hizo famoso, y todo lo que ocurrió durante los años siguientes.

De igual manera, reveló que debido a su personaje como el tipo torpe pero simpático hizo que la gente empezara a encasillarlo, mientras qué él “quería algo diferente”.

Bradley se armó de valor y esperó por más de dos años para poder volver a poner el nombre de un proyecto en su currículum.

Una idea que emocionó al famoso quien pensó en adicionar de inmediato y rápidamente pidió a su agente que le enviará el guion para empezar a prepararse.

Por suerte, para su regreso no tuvo la necesidad de realizar una audición para conseguir el papel, pues J.Lo llegó al rescate.

“Le dije a mi agente que me enviara el guion de la audición, pero me respondió: ' No hay audición, ella te quiere a ti. Es fan de Juego de Tronos y te ha visto en entrevistas’”, fue la sorprendente respuesta de su manager a Bradley.

La idea de formar parte de una comedia romántica totalmente diferente a ‘Juego de Tronos’ lo tiene encantado

“Era el reinicio que necesitaba (…) Ella es tan increíble. He trabajado con muchos actores maravillosos como Jim Broadbent y Peter Dinklage a quienes admiro, pero luego trabajas con Lopez y ella no solo es una buena actriz, sino también canta, baila y es respetada en el mundo de la moda. Ha llegado a la cima de tantas formas de entretenimiento que no puedes evitar sentirte inspirado por ella. Me devolvió la confianza. Me salvó de una pesadilla... Siempre estaré muy agradecido”, destacó.

— John Bradley