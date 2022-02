En overol de mezclilla, Demi Moore prueba que la edad no te impide lucir chic a sus casi 60

Demi Moore es una de las actrices y modelos más famosas y exitosas de todos los tiempos que a sus casi 60 encanta con su estilo y belleza.

La famosa se ha convertido en todo un icono de la moda, que da clases de moda con sus looks modernos y elegantes.

Y es que muchas mujeres creen que al pasar los 50, y más al estar cerca de los 60, existen prendas que ya no se pueden usar.

Pero, Demi deja claro que todo es cuestión de actitud y demuestra que la edad es solo un número.

Demi Moore da clases de moda a sus casi 60 con overol de mezclilla

La famosa dio clases de moda recientemente llevando un look chic, moderno, y rejuvenecedor con una prenda casual.

Demi llevó un overol de mezclilla que combinó con un suéter negro, y complementó con sandalias en tono marrón.

Así, la protagonista de G.I. Jane enseñó cómo combinar esta pieza moderna y chic, y lucir fabulosa a cualquier edad.

No es la primera vez que la hemos visto con overol de mezclilla, hace unos meses también lució esta prenda con un suéter de rayas y cuello alto en tono vinotinto.

“Me encanta su estilo siempre tan fresco”, “wow esta mujer no envejece”, “es que Demi no parece de 59 años”, “OMG parece una mujer de 30″, “amo sus looks, se ve muy joven”, y “Demi necesito tu receta de la eterna juventud”, fueron algunas de las reacciones al look de la actriz.

Demi ha dejado claro que las prendas de mezclilla se pueden llevar a cualquier edad, y siempre ayudarán a rejuvenecer.

Pues en diferentes oportunidades ha lucido mom jeans, en un estilo siempre elegante y con clase.

La actriz llevó unos mom jeans azul oscuro con una camisa blanca y flats en tono crema, y también ha llevado estos jeans con camisetas.

No hay límites para llevar esta prenda, solo es cuestión de combinarlas de la forma más sofisticada y moderna, y sentirte bien y confiada con tu look.