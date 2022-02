Esta fue la reacción de una ex amiga de Anna Delvey sobre la serie de Netflix

Desde que se estrenó “Inventando a Anna” en Netflix ha surgido un poco de polémica en torno a la historia en la que se inspiró Shonda Rhimes: el artículo sobre la joven estafadora que logró desbancar a la élite y gente poderosa de Nueva York.

Aún cuando la mayor parte de la serie se basó en la historia de Ana Delvey y en como logró escalar en la esfera social y disfrutar una vida llena de lujos, no fue suficiente para una producción de la talla de Netflix, pues se le incluyó un poco de ficción y drama.

Ellos son los personajes reales que inspiraron la serie “Inventando a Anna” Instagram @inventinganna

Sin embargo, esto no convenció mucho a su ex amiga Rachel Williams, quien también fue engañada por Sorokin y quien compartió su versión de esta controversial historia a través de un libro titulado: “My friend Anna”, que fue reconocido entre los 100 Best Books de Times Magazine.

Rachel quien en la actualidad es escritora y fotógrafa de la revista Vanity Fair, en Estados Unidos, también dio a conocer lo que ocurrió con Anna en un artículo que publicó en 2018 denominado “My Bright-Lights Misadventure with a Magician of Manhattan” (Mi desgracia de luces brillantes con una maga de Manhattan), donde narra la ocasión en la cual, la estafadora la dejó endeudada en Marruecos con una cuenta de 60 mil dólares.

Rachel critica a la producción de Netflix

Tras el estreno de la serie, Williams se manifestó en un ensayo para Time Magazine, donde hace una critica a la producción de la plataforma de streaming, donde hace pasar como heroína a Sorokin.

Además, de que extendió su rechazo al personaje que la interpreta (Katie Lowes), a quien describe como “una seguidora nata cuya ciega adoración por Anna casi destruye su trabajo, su crédito y su vida”.

Sin embargo, Rachel colaboró con la policía para llevar a cabo el arresto de Delvey, hecho que también reveló en su relato, e incluso, cuenta que ella fue testigo en el juicio, luego de haberla dejado endeudada durante un viaje a Marruecos.

Julia Garner en ‘Inventando a Anna’ Inventing Anna. Julia Garner as Anna Delvery in episode 104 of Inventing Anna. Cr. Nicole Rivelli/Netflix © 2021 (NICOLE RIVELLI/NETFLIX/NICOLE RIVELLI/NETFLIX)

“Millones verán cómo Anna es retratada como una compleja antiheroína que lucha contra sus demonios personales en un mundo que constantemente subestima a las mujeres jóvenes” expresó Williams.

Pero la también periodista, aseguró que la serie será vista “por más personas de las que conocerán a Anna o harán el trabajo de comprender su verdadera naturaleza o lo que realmente sucedió. Y esa es una realidad peligrosa”.

Anna Sorokin (Richard Drew/AP)

Y hace un llamado a los medios de comunicación, por brindarle un espacio y que pudiera contar su historia, en la que intenta justificar su comportamiento delictivo por aspirar a tener una vida elevada.

Sin embargo, dijo que si los crímenes resultan “lo suficientemente llamativos, una compañía de medios podría arrebatarle los derechos de su historia antes del juicio para que pueda pagar el abogado de su elección, uno lo suficientemente capacitado para minimizar su pena”.

Esto se podría traducir en una gran cantidad de dinero que, incluso después de que se congelen sus fondos y, se pague a las víctimas que estafó, es probable que aún le sobre una buena cantidad.