Erika Buenfil niega rivalidad con Victoria Ruffo y da clases de sororidad

Nadie puede negar que Erika Buenfil, a sus 58 años, es la reina de TikTok gracias a su contenido divertido e irreverente que comenzó durante la pandemia. Sin embargo, eso pareció verse amenazada por el debut de su colega, Victoria Ruffo.

No obstante, en una demostración de seguridad en sí misma y amabilidad, la protagonista de Vencer al pasado y Te doy la vida descartó esta posibilidad porque no le interesa competir con otras mujeres.

“Eso está lejos de ser competencia pues el chiste es seguir adelante así que bienvenida (Victoria Ruffo) y que disfrute”, dijo la mexicana en un encuentro con los medios de comunicación, citado por People.

De igual manera, la oriunda de Monterrey le deseó muchos éxitos con su contenido y pidió que pararan las malas especulaciones en las redes sociales.

“Ojalá (triunfe) y que bueno ¿miedo de qué? ¿Por qué les gusta meter cizaña?”, agregó Erika Buenfil, que actualmente tiene 15 millones de seguidores en esa plataforma que sigue en ascenso.

“En ningún momento pienso que le voy a ganar la partida a nadie, ni aventarle de codazos a nadie. En esta carrera hay para todos, hay que echarme ganas, hay que trabajar y ya el público dirá”, refirió la famosa, dando muestras de apoyo femenino porque hay espacio para todas.

Victoria Ruffo debutó en TikTok entre críticas

Ciertamente, la ex pareja de Eugenio Derbez y que es toda una leyenda en la televisión mexicana se atrevió a probar con la red social con una de las populares coreografías que ahí abundan, pero esto solo la volvió objeto de críticas.

Muchos aseveraron que no tiene las suficientes destrezas para destacar en la red social, algo a lo que ella hizo caso omiso.

Al respecto, Buenfil aseveró que ojalá pudiesen coincidir en algún momento para crear contenido juntas. “Si me la encuentro le voy a decir, pero no la he visto”, finalizó.