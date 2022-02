Zendaya demuestra cuáles son los rubios ideales para morenas

Se ha robado la atención del mundo entero por su talento en la actuación y es considerada una “fashion icon”. Zendaya cada vez da más de qué hablar y es una referencia para miles de personas.

Además de deslumbrar con su actuación en “Euphoria” y “Spider-Man: NO Way Home”, la famosa impone tendencias con cada uno de los looks que presenta.

En alfombras rojas, prestigiosos eventos y sesiones fotográficas, la intérprete ha captado las miradas de todos por lucir cada uno de sus looks de la manera más innovadora y elegante.

Cada uno de sus atuendos viene acompañado de un estilismo impecable y su cabello siempre tiene una manera única con al que deslumbra y destaca sin importar cuál sea la ocasión.

Zendaya ha jugado con diversas tonalidades, efectos de color y cortes de cabello, por lo que ha demostrado que las pieles morenas lucen increíbles con cualquier tono.

En una de las imágenes de su cuenta de Instagram, se puede apreciar a la actriz con una melena en tono rubio castaño, una tonalidad que hace lucir hermosa la piel morena, ya que destaca mucho más.

Este tipo de colores va con un subtono dorado que se asemeja a las pieles morenas y esto hace que el estilo sea más llamativo.

Zendaya experimenta con todos los tonos

El rubio castaño no es el único con el que Zendaya ha deslumbrado, también jugó con un color plateado que muchos fanáticos pudieron ver el Día de San Valentín.

En su cuenta de Instagram, la famosa compartió imágenes en las que se veía su cabellera alaciada y con un balayage muy sutil en tono cenizo.

Zendaya

Este efecto de color es ideal para chicas con cabello oscuro, ya que mantienen la base de su color, pero tienen un destello rubio que logra iluminar mucho la apariencia.

A diferencia del castaño, el tono cenizo dará un contraste con la piel, pero este es armonioso y destaca mucho el tono natural que poseen las morenas.