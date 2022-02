Solteras y completas: Ellas prueban que la soltería en la madurez no es tan mala

Estar soltera después de los 40 años sigue siendo un tabú en la sociedad, a pesar de que muchas personas demuestran lo feliz que están sin necesidad de tener a alguien a su lado.

Algunas famosas han probado que no tener pareja en una edad madura no es el fin del mundo y que el éxito y la felicidad no dependen de estar acompañadas.

Ellas rompen el clásico molde de madre y esposa a los 40 y brillan con su belleza, éxito y soltería.

Famosas solteras y exitosas

Jennifer Aniston (53 años)

Aunque Jen es considerada una de las mujeres más bellas de Hollywood y ha estado casada en dos ocasiones, con Brat Pitt del 2000 al 2005, y con Justin Theroux con quien contrajo nupcias en 2015 y se separó a inicios de 2018, el amor parece ser una asignatura superada para ella.

A sus 53 años disfruta de su etapa como empresaria de sus productos de belleza y se mantiene en constante defensa por los derechos de las mujeres que quieren permanecer solteras y/o sin hijos.

Angelina Jolie (46 años)

Tras un polémico divorcio con Brad Pitt con quien aún se disputa la custodia de sus hijos, la actriz se ha dado un tiempo de descanso en temas amorosos para dedicarles tiempo de calidad a sus seis hijos Shiloh, Vivienne, Knox, Pax, Maddox y Zahara.

Aunque no se niega a abrir su corazón a un nuevo amor ha confesado que no aceptará a cualquier persona en su vida.

“Probablemente tengo una lista muy larga de ‘no’. He estado sola durante mucho tiempo”, expresó. — Angelina Jolie

Charlize Theron (46 años)

Después de una polémica relación con el actor Sean Penn de 2013 a 2015, la actriz ha decidido mantenerse soltera y disfrutar de una que otra cita sin necesidad de compromisos.

En más de una oportunidad ha confesado que no está dispuesta a enamorarse y que su prioridad es su familia.

“En mi vida ahora mismo no hay espacio para que ocurra algo así. No hay esta cosa que me impulse a tener una relación romántica. Disfruto teniendo citas pero no sé si alguna vez podré volver a vivir con alguien. Para ser sincera, tal vez se tengan que comprar la casa a mi lado. No lo sé, no sé si voy a poder lidiar con eso de nuevo, soy demasiado vieja para esa mie...”, dijo. — Charlize Theron

Kristin Davis (56 años)

Con 56 años la famosa reconocida por Sex and the City ha contado que no sabe cómo llevar el ritmo de pareja por lo que se ha mantenido soltera aunque con algunos romances fugaces.

Actualmente es madre soltera de Gemma Rose y Wilson, dos niños que adoptó y está muy involucrada con causas sociales y muy comprometida con salvar vidas de elefantes en África.