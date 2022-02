Selena Gomez luce elegante en look de invierno con abrigo blanco y botines de charol negro

Selena Gomez no solo derrochará su ya conocido talento en la segunda temporada de la exitosa serie de comedia y suspenso Only murders in the building, sino también mucho estilo.

Así lo ha demostrado sin parar en las grabaciones de la ficción que encabeza junto a las leyendas Martin Short y Steve Martin en la ciudad de Nueva York desde el pasado mes de diciembre.

En la piel de Mabel Mora, su personaje en la trama de Hulu, la actriz y cantante ha estado deslumbrando en el set con apuestas de moda de lo más elegantes para la temporada invernal.

Tal como el estilismo de invierno très chic que presumió el pasado 13 de febrero mientras grababa nuevas escenas junto a sus coprotagonistas en la Gran Manzana.

Selena Gomez impone moda en un outfit ideal para el invierno

De acuerdo a Daily Mail, la intérprete de 29 años fue retratada en el set en horas de la mañana del domingo derrochando elegancia en un atuendo protagonizado por un abrigo blanco midi.

La prenda estrella del outfit de Mabel no tenía botonadura, pero sí presentaba grandes solapas, un escote pico, bolsillos laterales y un cinturón a juego que llevó anudado a la cintura.

Gomez llevó la sofisticada pieza encima de un elegante look en contraste compuesto por una acogedora blusa aparentemente multicolor y un par de ajustados pantalones negros.

Asimismo, mientras corría en una secuencia por las calles llenas de aguanieve, la famosa presumió el fabuloso calzado con el que la habitante del Arconia hizo una declaración de estilo.

Se trató de un par de botines ultrachic confeccionados en charol negro, con tacón grueso de madera y adornados con una cadena dorada en el empeine de Steve Madden.

En cuanto a los complementos, el rol de Selena elevó su vestuario con piezas chic para abrigarse ante las bajas temperaturas, como una bufanda tejida negra y guantes de cuero a juego.

No obstante, también agregó una pizca de brillo con unas argollas midi de oro y otra de glamur con una bolsa bandolera también en azabache con una correa bicolor como su ensamble.

Con respecto al beauty look, la exestrella Disney irradió belleza con un maquillaje glamuroso pero discreto que le dio todo el protagonismo a su mirada con sombras en tonos tierras.

Así como también su melena corta peinada con una división a la mitad y estilizada en ondas suaves que cayeron a los lados de su lozano rostro para enmarcarlo a la perfección.

Durante un descanso del rodaje, la fundadora de Rare Beauty además fue fotografiada paseando con el atavío en colores neutros pero con un cambio de calzado para estar más cómoda: unas botas UGG canela.

En el intenso día de rodaje, el trío protagónico también fue captado filmando unas escenas a bordo de un auto sedán amarillo muy retro con las ventanas abajo.

Este coche fue el mismo que usaron los tres protagonistas, unos aficionados de podcasts sobre crímenes reales que terminan investigando un asesinato en el edificio en donde viven, en la primera entrega.

De esta manera, Selena Gomez volvió a dar clases de moda e imponerse como todo un referente estilístico vistiendo los espectaculares looks de su personaje en esta esperada producción.

El público verá a la artista en este y otros atuendos memorables de Mabel Mora cuando la segunda temporada de Only murders in the building se estrene en algún momento este año.