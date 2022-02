Rihanna tiene un look premamá ecléctico con camiseta deportiva, joggers y glamuroso abrigo rojo

Durante el embarazo, la comodidad es clave a la hora de vestir, pero eso no significa que, forzosamente, hay que renunciar al estilo personal y el mejor ejemplo de esto es Rihanna.

Desde que reveló su primer embarazo junto a su novio, A$AP Rocky, la estrella ha presumido su baby bump en diferentes looks que no solo muestran su esencia audaz, transgresora y sexy.

Además, ha alardeado su creatividad fashionista al máximo con propuestas de moda insuperables que van desde lo más glam, pasando por lo más vanguardista hasta lo más relajado.

Sobre el mantenerse a la moda durante la dulce espera, la multimillonaria expresó a People en un evento de su marca Fenty Beauty que era “divertido” pero al mismo tiempo“un desafío”.

“Me gusta. Lo estoy disfrutando”, confesó. “Estoy disfrutando de no tener que preocuparme por cubrir mi barriga. Si me siento un poco rellenita, es como, ‘¡lo que sea! ¡Es un bebé!”.

Su outfit premamá más reciente no ha sido menos excepcional. Al contrario, se trató de una apuesta tan glamurosa como cómoda y deportiva con la que se reafirmó como musa del estilo para embarazadas.

Rihanna derrocha estilo en el atuendo premamá más ecléctico

De acuerdo a Daily Mail, la cantante de 33 años fue captada en su llegada en solitario al restaurante Nobu, en la ciudad de Malibú, California, la noche de este martes 15 de febrero.

Mientras arribaba al sitio favorito de las celebridades, la empresaria atrapó los flashes como de costumbre presumiendo su pancita de embarazo en un look ecléctico con el que se superó.

El estilismo ultrachic pero relajado de la intérprete de We found love para la salida a cenar estaba protagonizado por un acogedor abrigo de piel rojo en forma de corazón de Saint Laurent.

La famosa llevó la glamurosa pieza furry de más de 14 mil dólares, misma que lució por primera vez en 2016, encima de la camiseta deportiva de Michael Jordan en el equipo de básquet los Chicago Bulls.

RiRi combinó las atrayentes prendas superiores que cubrieron baby bump con un par de confortables joggers marrones cubiertos con coloridos parches personalizados de Vetements.

Asimismo, elevó el ensamble con un par sandalias de tiras blancas con estampado de cebra y tacón alto de Amina Muaddi, una decisión con la que desterró uno de los mitos de la moda para embarazadas.

Con respecto a los complementos, la artista apostó por el maximalismo como acostumbra al rematar con un llamativo collar largo plateado, pendientes y una serie de pulseras metálicas.

Por último, en cuanto al beauty look, la dueña de Savage x Fenty irradió un brillo especial con un maquillaje en tonos tierra que realzó su belleza natural.

Así como también dejó su melena en parte recogida con trenzas en la zona superior de la cabeza y el resto suelta con ondas suaves.

De esta manera, la artista no solo probó que el estilo premamá es mucho más versátil, divertido y audaz. También se reafirmó como una inspiración estilística para quienes están en esta etapa.