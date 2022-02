Oriana Marzoli habla sobre su fuerte discusión con Eugenio Gallego: “Ninguna chica se merece esto”

Oriana Marzoli no se quedó callada y habló sobre su incidente con Eugenio Gallego. Instagram @orianagonzalezmarzoli

Luego de una intensa discusión que tuvo con su ex pareja, que acabó con la detención y traslado de ambos a un hospital, Oriana Marzoli decidió contar su versión de los hechos. La modelo venezolana con pasaporte español afirmó que los medios de prensa moldearon la información a su manera.

La situación ocurrió el pasado domingo 13 de enero, en un departamento que la también presentadora tiene en Madrid, España. Los medios locales reseñaron que hubo golpes, objetos destruidos y un escándalo que alertó a los vecinos, por lo que llamaron a las autoridades policiales.

Sin embargo, Marzoli aclaró que la policía no fue alertada por los vecinos, sino por su propia madre. Tanto ella como su ex pareja, Eugenio Gallego, debieron ser llevados a un hospital para atender algunas heridas.

“Lo único que quiero dejar claro es que no ha sido como lo quieren vender en televisión. Me parece que los titulares tampoco son los correctos”, expresó la famosa en un capítulo de la plataforma Mtmad.

“Los vecinos no llamaron a ninguna policía, fue mi madre la que lo hizo”, aseguró Oriana Marzoli, ex participante de programas como ¿Volverías con tu ex? y Doble tentación.

Así fue el pronunciamiento de Oriana Marzoli en su plataforma digital. Foto: Instagram @orianagonzalezmarzoli

Oriana Marzoli cuenta la verdad de la discusión con Eugenio Gallego

En primera instancia, la nacida en Caracas aseguró que no fue ella quien provocó la bochornosa situación, y que jamás optaría a este tipo de capítulos. Asimismo, pidió a quienes siguen la información que no tomen estos escenarios como una broma o algo gracioso.

“Yo podré tener mucho carácter, podré ser una chica que no me calle, pero jamás he buscado una situación de este tipo. Quiero que quede bien claro”, expresó Oriana Marzoli.

La modelo lamentó los mensajes en mala onda, pero agradeció que la mayoría está a favor de verla bien. “He visto cada comentario. Por supuesto que el 90% de la gente está a favor de verme bien, están esperando lo mejor de mí, dándome ánimo, fuerzas, de todo”, dijo.

“Y siempre está el 10% de la gente mala, que quiere decir que yo me merezco esto. Yo no me merezco nada de esto, ni ninguna chica”, agregó la venezolana.

Marzoli terminó su reladión con Eugenio Gallego

Como era de suponerse, la intensa discusión con Eugenio Gallego antecedió al fin de la relación, que comenzó como un romance en 2018. La ex chica reality dejó claro que pudieron hablar después de lo sucedido y coincidieron en que lo mejor es no verse más.

“Nosotros hemos tenido una conversación después de esto y creo que los dos sabemos que ya está. Deberíamos no coincidir, es lo mejor”, dijo Marzoli.

La presentadora expresó que pese a lo ocurrido ambos se tienen “muchísimo cariño” y que han acordado no declarar detalles precisos de lo que vivieron en ese departamento el domingo. “Lo hemos dejado así”, reiteró.

“Yo no soy como otras personas que cuando lo dejan con alguien quiere verlo sufrir”, añadió.

Por último, Oriana Marzoli desmintió que la situación haya comenzado por celos de ella. “Todo lo contrario, han sido celos de la otra persona. Que quede claro que yo no empecé nada”, selló.

Mira las declaraciones completas en video