Le preguntan a Luisa Fernanda W si es feliz como se aprecia en Instagram y así respondió

No por nada Luisa Fernada W acumula más de 16 millones de seguidores en Instagram, pues la creadora de contenido no solo crea contenido y entretiene, sino que comparte detalles de su vida y su sabiduría de las redes sociales.

Recientemente le hicieron un par de preguntas que decidió contestar desde las historias. Una de ellas relacionada con la felicidad que aparenta en sus publicaciones y otra respecto al posible escenario de abandonar las plataformas digitales. En ambas consultas, la influencer respondió con total sinceridad.

Luisa Fernanda W se sincera acerca de su felicidad personal

“¿Si eres tan feliz como lo aparentas?”, fue la primera pregunta que le hicieron a la pareja del cantante Pipe Bueno, quien además es madre del pequeño Máximo.

“Yo les comparto algunos de mis momentos de felicidad, pero quizás no me gusta compartir cosas no tan chéveres en las redes. Pero pues... mi vida no es perfecta, para nada. Paso por muchos momentos no tan chéveres”, expresó Luisa Fernanda W.

Además de ser creadora de contenido, Luisa Fernanda W siempre luce hermosa y radiante en sus redes sociales. Foto: Instagram @luisafernandaw

Asimismo, afirmó que uno de sus objetivos en las redes sociales es “inspirar a las personas, mostrarles que sí se puede”, algo que además le encanta. “A pesar de que te caigas mil veces te puedes volver a levantar, entonces muestro y comparto algunas de las cosas que me hacen feliz”, dijo.

La segunda pregunta que le hicieron en sus historias de Instagram fue: “¿En algún momento has deseado renunciar a la vida pública? y si lo has sentido, ¿cómo lo superaste?”.

Pero ahora Luisa Fernanda W no solo fue sincera, sino tajante. “No, la verdad yo nunca he pensado en abandonar mi trabajo, yo amo lo que hago”, enfatizó la creadora de contenido.

Y selló diciendo: “No ha sido fácil, pero en este proceso desde que yo inicié en el mundo digital, poco a poco he aprendido a diferenciar mi vida pública y mi vida aquí afuera, la verdadera vida privada”.