Esto es lo que se sabe de la verdadera Catalina Santana de “Sin senos no hay paraíso”

En la trayectoria artística de Carmen Villalobos hay un antes y un después de su debut protagónico en la exitosa telenovela estadounidense Sin senos no hay paraíso en el año 2008.

Con su extraordinaria interpretación de Catalina Santana en esta producción de Telemundo, basada en el libro homónimo de Gustavo Bolívar, la estrella saltó a la fama internacional.

No obstante, muchos todavía ignoran que el papel que con el que Villalobos se consolidó como estrella no es una mera invención del autor de la obra, sino que se trata de una joven real.

¿Quién es la verdadera Catalina Santana de Sin senos no hay paraíso?

Desde el lanzamiento de la novela escrita en el año 2005, Gustavo Bolívar ha declarado que Catalina Santana existe y la trama narrada en su libro está inspirada en su historia real.

Al igual que en el melodrama, la adolescente buscaba aumentar el tamaño de sus senos para entrar en una red de prostitución, salir de la pobreza y encontrar el “paraíso”: una vida de lujos y comodidades; sin embargo, el periodista cambió su nombre verdadero para proteger su identidad.

El escritor develó en una entrevista a la agencia de noticias EFE que conoció a la Catalina real durante una visita a Pereira, Colombia, la ciudad en donde acontece la historia en la ficción.

En ese momento, estaba en la localidad promocionando una serie en la que trabajaba como guionista cuando ella se le acercó para que la ayudara a incursionar en la actuación.

Según contó en la plática, años después del estreno de su libro más famoso, la jovencita le explicó que necesitaba el trabajo para ganar el dinero suficiente y así poder costearse una cirugía.

“Pero no debido a una enfermedad, sino porque quería agrandarse los pechos como lo hacían sus amigas, a quienes les iba muy bien y se habían retirado del colegio”, apuntó.

Catalina, de acuerdo a Bolívar, manifestó estar más que convencida de que ir a la escuela no tenía ningún provecho para las personas que viven en su contexto.

“En el eje cafetero de Colombia, donde proliferan los narcotraficantes, la población ha recibido la herencia maldita de que uno se puede enriquecer fácil y de manera rápida”, afirmó.

La Catalina real no se quitó la vida

Una significativa diferencia entre la Catalina real y el personaje principal de Sin senos no hay paraíso es que la primera no se quitó la vida como sí lo hizo la segunda en la ficción.

En 2006, durante una charla con lectores de El País de Cali, el guionista reveló que el final de la historia era pura creación suya porque la verdadera Catalina estaba viva.

En aquella época, ambos seguían en contacto y ella había logrado su objetivo: casarse con un mafioso. Empero, él decidió cambiar el final por una importante razón.

“Ella vive en Bogotá con un señor de los que sabemos… un ‘tales’. Está bien económicamente porque alcanzó su sueño de casarse con un mafioso. No escribí esto porque el efecto dominó en las niñas que están leyendo el libro hubiese sido grave”, señaló.

Durante aquella ocasión, el también político además acotó que la familia de Catalina no sabía a qué se dedicaba. Además, explicó otras dudas con respecto a la trama.

Entre ellas, el hecho de que su mamá nunca inició un romance con su novio. No obstante, precisó que este giro de la trama también tiene sus orígenes en la vida real pero de otra de las Catalinas que conoció.

En esta conversación además develó que “La diabla” también es real, pero llevaba mucho sin saber de ella en ese momento. “A Jessica le perdí el rastro desde hace dos años”, detalló.

“No sé qué será de su vida. Catalina tampoco sabe de ella. Las demás niñas en el libro y en la serie son ficticias”.

Accedió a que su historia se contara sin revelar su identidad

Una de las últimas ocasiones en las que Gustavo Bolívar ha hablado sobre la verdadera Catalina fue en su columna para el medio Cuarto de Hora hace un par de años.

En esa oportunidad, recordó cómo la prensa y diferentes individuos le suplicaron durante años que les revelara la identidad de Catalina. Incluso le llegaron a ofrecer elevadas cifras de dinero.

“Cuando la novela tuvo su boom en España, algunos medios sensacionalistas de ese país hasta me ofrecieron muy buenas sumas de dinero para que les consiguiera una entrevista con ella. Obviamente no accedí”, narró.

“El compromiso con ella fue el de nunca delatar su verdadera identidad. Fue tanto el sigilo con el que guardamos el secreto que un día antes del lanzamiento de la serie que produjo Caracol Televisión, por allá en 2006, ella me dijo que estaba ansiosa viendo los promos y que se iba a sentar a verla con su madre, aunque ella no supiera que la serie estaba basada en la historia de su hija”, rememoró.

Catalina vio Sin tetas no hay paraíso con su mamá

Al día siguiente, el autor llamó a la auténtica Catalina para saber qué le había parecido la telenovela y el personaje basado en ella interpretado por María Adelaida Puerta. Su respuesta se convirtió en una prueba más para él para seguir apostándole a la educación.

“Me dijo que la mamá, al ver cómo los narcos humillaban a Catalina, sin saber que era su propia hija, le había dicho: ‘¿Si ve mamita lo que les pasa a esas niñas por no estudiar, por no tener amor propio, por querer siempre la vida fácil?”, contó.

“Lejos estaba la señora de imaginar que la protagonista de la serie era su propia hija. Pero lo más triste de la conversación fue la parte donde la verdadera Catalina me dijo: ‘Si mi mamá me hubiera dicho esto hace 5 años, no sé, a lo mejor no me voy por ese camino”, afirmó.

El colombiano sostuvo que con el paso de los años empezó a recibir correos de jovencitas contándole historias personales similares a la de la protagonista de Sin senos no hay paraíso.

“Comprendí entonces que en este país descompuesto por la politiquería, la corrupción y el narcotráfico, proliferan las catalinas. Hay muchísimas. No se imagina cuantas. La última se me apareció esta semana a partirme el corazón con una historia que ni la mente de un libretista de los más retorcidos podría concebir”, puntualizó.

¿Dónde está Catalina Santana hoy en día?

En cuanto al paradero de la Catalina Santana real hoy en día, el periodista admitió en una entrevista hace años atrás que supo que migró de Colombia y después le perdió la pista.

“Ella no murió. Al mismo lanzamiento de Sin tetas no hay paraíso, ella fue. Después ella se casó, tuvo un hijo, se fue a vivir a Miami, estuvo un tiempo allá y hoy ya no sé de ella”, expuso a un medio colombiano en 2016.