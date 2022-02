El antes y después de Sandra Bullock que muestra que es perfecta

Sandra Bullock es una de las actrices favoritas y mejor pagadas de Hollywood aunque en los últimos años no ha tenido mucha presencia y ha decidido seleccionar sus proyectos.

Recientemente, agradeció la llegada de Netflix pues asegura que le ha permitido volver al ruedo. El año pasado pudimos verla en la película ‘Imperdonable’ donde su personaje lució muy diferente a como estamos acostumbradas a verla, pues se mostraba con un rostro descuidado y demacrado.

La carrera de la actriz ha tenido altas y bajas a lo largo de los años pues pasó a la historia por ganar el Oscar a mejor actriz por The Blind Side y la Golden Raspberry a peor actriz por All About Steve el mismo año (2010).

Sandra Bullock mantiene algunos rasgos de su infancia.

Su aspecto físico también ha sufrido algunos cambios aunque ella sigue luciendo igual de hermosa y radiante.

Así ha cambiado Sandra Bullock

Con 57 años ha dejado una estela de éxito en su andar y aunque su apariencia física no ha presentado grandes cambios, sus fans no han pasado desapercibido algunos retoques.

Sandra Bullock cuenta con más de 30 años de trayectoria

Su rostro siempre ha sido elogiado por ser angelical pero durante el estreno de la película Bird Box (2018) fue comparada con Michael Jackson por sus retoques faciales.

Muchos aseguran que se sometió a una rinoplastia lo que la ha hecho lucir un tanto diferente.

A la celebridad se la ve con la nariz más puntiaguda y con algunos signos de haber pasado por la sala de operaciones. Originalmente tenía una nariz algo más ancha y menos respingada.

Sandra Bullock ha destacado con sus distintos looks

Lo cierto es que en sus más de 30 años de carrera ha estado en la lista de las actrices más sexys y guapas de Hollywood.

Melena larga, lisa, de color castaño oscuro es el look con el que más tiempo la hemos visto, pero también ha aparecido como toda una rubia con flequillo largo, corto o de un lado.

Sandra sigue igual de radiante que hace unos años atrás y nos preparamos para verla próximamente en la cinta ‘La ciudad perdida’ junto al guapo Channing Tatum.