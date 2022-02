Yasmín Vásquez celebra 15 años de amor con un tierno mensaje para su esposo: “Eres mi mejor team”

Por motivo de sus 15 años de amor con su esposo Andrés Gil, la periodista Yasmín Vásquez aprovechó la ocasión para dejar un tierno y amoroso mensaje en las redes sociales. Incluso afirmó que el hombre es su “mejor team”.

Recordemos que la comunicadora está viviendo una nueva etapa de su vida. Recientemente tomó sus maletas y está radicada en el sur, donde además emprendió con la inauguración de su segundo hotel.

“La pandemia me abrió los ojos. Siempre quise estar más cerca de mi familia, que mis hijos Santiago (10) y Rafaela (14) estuvieran cerca de ella y decidí que mi base estuviera en el sur”, expresó en aquel entonces para una entrevista con Las Últimas Noticias.

El amoroso mensaje de Yasmín Vásquez a su esposo Andrés Gil

Yasmín Vásquez mantiene una relación sentimental desde hace 15 años con su martido Andrés Gil. Y aunque la periodista mantiene su vida privada bajo perfil, esta vez quiso dedicarle unas palabras.

“Hace rato que ya cachamos que juntos somos el mejor equipo, pero en estos días y en estos tiempos de cambios he comprobado que tú eres por lejos mi mejor team”, partió diciendo Yasmín Vásquez, compartiendo un par de imágenes. La publicación ya suma más de 6 mil ‘likes’.

También explicó que no festejaron su aniversario en el contexto de San Valentín, porque es una eventualidad que considera cliché.

“No celebramos el día del amor ayer (14 de febrero), porque aunque suene cliché, lo hacemos todos los días en nuestros ratos libres, que ahora son cada vez menos, pero bien disfrutados”, expresó la periodista.

Asimismo, agregó: “Vamos por esta nueva aventura que de seguro será igual de entretenida que estos quince años juntos… Feliz aniversario de pasadita, te amo”.

Yasmín Vásquez llegó a participar en 'Milf', pero renunció tras la salida de Renata Bravo. Foto: Instagram @yazminvasquezpuali

Yasmín Vásquez y su divertida experiencia con el bótox

Fue en julio de 2021, durante una transmisión de Pamela Díaz, cuando la comunicadora decidió desclasificar una historia relacionada con su rostro. Todo comenzó cuando ‘La Fiera’ destacó el aspecto de su cara, preguntándole si acaso se había sometido a algún retoque estético.

“Cabezona estás muy estirada, algo te pasó. ¿Te hiciste algo?”, consultó Pamela Díaz, a lo que su entrevistada contestó con una particular anécdota. “Te quiero contar algo que no te confesé la semana pasada. De hecho, que ganas de borrar de tu canal de YouTube el último vivo que hicimos. ¿No cachai lo que me pasó?”, dijo.

“Hueona, me había puesto bótox. Primera vez en mi vida, te lo prometo. Yo encontré que no lo necesitaba, pero la doctora me dijo ‘ponte preventivo acá un poco’. Hija, ¿no veías que estaba con la ceja como acá arriba?”, contó.

Yazmín Vásquez explicó que «ese día se me quedó la ceja arriba«. «Yo no lo notaba y fui a la doctora aterrada. Le dijo ‘oiga, pero qué onda. ¿Por qué quedé con la ceja así como…?’. Me dijo que lo que me puso era baby bótox, y como yo tengo este músculo hiperactivo, quedó ahí. Me pegaron otro pinchazo y se bajó”, detalló.