Vale Roth y Fran García-Huidobro protagonizan un nuevo “cara a cara” en ‘Aquí se baila’

Apenas una semana después del primer desacuerdo que tuvieron Vale Roth y Fran García-Huidobro en Aquí se baila, la noche de este martes volvieron a encontrarse cara a cara en la evaluación del jurado, lo que dejó una nueva polémica.

Recordemos que anteriormente la bailarina había dado un comentario sobre su alimentación que la animadora calificó como “mal ejemplo” para los televidentes. Sin embargo, Vale Roth apareció después en Instagram para aclarar su intención y expresar que la Fran la hizo sentir muy mal.

El “consejo” que Fran García-Huidobro le dio a Vale Roth en Aquí se baila

Luego de su presentación en el escenario, el presentador Sergio Lagos le consuló sobre la transformación que ha tenido en los últimos años, desde cambiar su alimentación hasta evitar el consumo de bebidas alcohólicas.

Fue allí donde Vale Roth afirmó que se sentía plena y feliz. “Lo estoy pasando muy bien, estoy feliz, estoy muy plena en mi vida, con mi familia, estoy bien”, partió diciendo ante el jurado de Aquí se baila.

Vale Roth tras su reciente presentación en 'Aquí se baila'. Foto: Captura de video

“Además estoy soltera, disfrutando la soledad, que es bacán. Cuando cachas que es muy rico estar solo es porque lo entendiste todo”, agregó la ex integrante de Calle 7.

Sin embargo, estos comentarios tampoco gustaron en lo absoluto a Fran García-Huidobro, quien tras tomar la palabra quiso darle un particular “consejo”. “No se acostumbre a estar sola, después se hace muy difícil salir de ahí”, dijo primero la llamada ‘Dama de Hierro’.

“Después uno ya se pone mañosa, ya no quiere nada, todo molesta, el ronquido de al lado, la persona que come huevo y a mí ya me dio un asco esa huevada”, sostuvo la Fran.

Aunque parecía una recomendación de amiga, los antecedentes entre ambas durante la competencia indican que había un toque venenoso en las palabras. “Usted es muy joven todavía para ponerse como yo, tiene algunos años todavía”, le dijo Fran a Vale Roth.

Fran García-Huidobro sonríe mientras escucha los comentarios de Vale Roth. Foto: Captura de video

Fran García-Huidobro se indigna por ausencia de Christian Ocaranza

“Quiero preguntar dónde está el señor Ocaranza”, consultó la miembro del jurado cuando estaban eligiendo los grupos que se iban a luchar por no ser enviados a la zona de peligro de eliminación.

Por su parte, el presentador Sergio Lagos le dijo: “El señor Ocaranza está junto a Icha Sobarzo descansando porque Icha, María Isabel Sobarzo, está lesionada”.

Tras la respuesta de Lagos, Fran García-Huidobro se mostró indignada y cuestionó: “¿Por qué no está bailando con otra bailarina como todos los participantes?”.

En este sentido, recordó situaciones similares en el programa y comparó. “Cuando se lesionó una bailarina, el señor Faundez bailó con otra, el señor Torrez, que ya no está con nosotros, también bailó con otra bailarina”, dijo.

En ese momento, Sergio Lagos intervino para explicar que Christian Ocaranza y María Isabel Sobarzo son rostro de Aquí se baila, pero Francisca no estuvo de acuerdo con que se tomara la decisión basado en eso. “Entiendo que ambos son la figura, pero me parece que es injusto para el resto de los participantes”, respondió.