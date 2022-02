Sarah Jessica Parker presume su gran figura con seductor vestido negro a los 56 años

Sarah Jessica Parker es igual de fashionista y elegante que el personaje que la llevó a la fama internacional, Carrie Bradshaw. De hecho, en su más reciente aparición dio clases de moda que hasta la misma protagonista le gustaría copiar.

Aunque claro, la escritora a la que la da vida en Sex and the City no se hubiese atrevido con un vestido negro tan seductor, que dejó en evidencia la gran silueta que tiene a los 56 años y lo indispensable que es en el armario de cualquier mujer una prenda como esta.

No obstante, a la actriz estadounidense sí le gusta elevar mucho más el nivel de la seducción y la elegancia en sus atuendos, dejando a todos sorprendidos en una entrevista en televisión.

El fabuloso y sobrio look de Sarah Jessica Parker

De acuerdo con Elle, esta ceñida prenda lleva la firma de Norma Kamali y fue la que vistió para ser la invitada especial del programa Watch What Happens Live, con Andy Cohen, el pasado lunes 14 de febrero.

Lo que más resaltó de su vestido de tela lamé fue el corte sirena que acentuó sus curvas y la caída de volantes le dio el toque femenino. Pese a no mostrar demasiada piel, ni tener un escote, fue perfecto para derrochar sensualidad.

De hecho, la misma fuente apunta que este modelo está especialmente diseñado para adaptarse al cuerpo como si fuera un guante. “Hasta la más mínima parte de la anatomía se marca, ya que ha sido confeccionado en un tejido satinado 4D elástico”, explicaron.

Sarah Jessica Parker lo combinó con un chongo perfectamente recorrido, un bolso fucsia de Fendi que le dio color a su look y por supuesto, un maquillaje ahumado para darle mucha fuerza a su mirada.

Con 56 años sabe cómo adaptar las tendencias a su imagen, sin dejar de lucir elegante y favorecida, así como también impulsar su línea de calzado con unos peep toes negros con pulsera y brillantes que le puso el toque final.