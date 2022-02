Salma Hayek es un ejemplo de estilo en elegante falda midi de cuero negro

A lo largo de su exitosa carrera artística, Salma Hayek no solo ha logrado consolidarse como un icono latino en Hollywood, también como una de las mejor vestidas en la meca del cine.

Sobre la alfombra roja o evento exclusivos, la actriz mexicana siempre deslumbra con estilismos de diseñador a la vanguardia rebosantes de glamur, audacia y sensualidad que realzan su figura.

No obstante, su derroche de estilo no se limita a su faceta de celebridad. En su vida lejos de la red carpet, Hayek impresiona de igual forma con looks de lo más sofisticados y halagadores.

Así lo hizo la noche del pasado Día de San Valentín al salir a una cena romántica con su esposo, François-Henri Pinault, en un look casual y elegante con el que se reafirmó como musa fashion.

Salma Hayek enamora en San Valentín en un look con falda de cuero

De acuerdo a Daily Mail, la productora de 55 años y el magnate de 59 fueron captados saliendo de lo más cariñosos del restaurante Oswald’s en Londres, Inglaterra, el lunes 14 de febrero.

Tras su cita en la especial fecha, en la que además celebraban su decimotercer aniversario de bodas, la famosa rezumó garbo en un outfit encabezado por una falda de cuero negro très chic.

La prenda estrella de atuendo de Hayek para la lujosa salida era de línea A, presentaba un largo midi y favorecedor tiro alto que acentuó su cintura.

La actriz de Eternals y House of Gucci la combinó con una distinguida chaqueta negra aparentemente de lana con botonadura sencilla, cuello camisero y puños vueltos.

Asimismo, debajo de esta pieza de abrigo, Salma llevó lo que parecía ser una sofisticada blusa de delicado encaje negro con mangas largas.

La famosa remató la apuesta de moda para su cita con el padre de su hija con un pañuelo de seda rojo con estampado en negro anudado a su cuello.

Por último, el ensamble de la mamá de Valentina Paloma se completó con un par de botas de gamuza negra con tacón de aguja superalto, un calzado perfecto para añadir centímetros de manera discreta.

Con respecto a los accesorios, la famosa mostró que menos es más al decantarse por complementar su atavío solo con piezas de joyería discreta y un clutch de cuero negro trenzado.

En cuanto al beauty look, la estrella irradió belleza con su cabellera recogida en un elegante moño alto. Así como también un maquillaje en el que resaltaron sus labios pintados de rojo.

Por otro lado, su esposo empresario también lució muy refinado en su atavío para la cena compuesto por un impecable traje sastre azul marino; suéter negro y zapatos de cuero a juego.

De esta manera, Salma Hayek no solo volvió a probar ser dueña de un exquisito estilo al vestir para todos los escenarios de su vida. Además, demostró que el romance con su marido sigue tan fuerte y sólido como cuando se dieron el “sí” el Día de San Valentín de 2009 en París.