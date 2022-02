¿Por qué comparan a Belinda con “El Estafador de Tinder”?

Después de darse a conocer la separación entre Belinda y Nodal, han surgido varias teorías sobre la razón por la cual terminaron su compromiso. Especialmente en el programa de espectáculos Chisme No Like, donde aseguraron que la cantante habría intentado pedir dinero a su ex.

Conductor acusa a Belinda de pedir dinero a sus novios

En este programa se difundió que Belinda habría solicitado a Nodal la cantidad de 4 millones de dólares para soldar la deuda con el fisco mexicano. Sin embargo no habría sido la petición de su novia lo que le habría molestado, sino el hecho de que su personal le revelara que en realidad no requería de esa cantidad para pagar, sino de solamente 500 mil dólares.

La supuesta deshonestidad por parte de la cantante habría provocado que el norteño terminara con su relación, de acuerdo con los conductores del programa.

Gustavo Adolfo Infante, fue quien aseguró que esta no habría sido la primera vez que la famosa pedía dinero a una pareja sentimental y profundizó en el supuesto modus operandi de Belinda.

El conductor dijo que Belinda le quitaba el dinero a sus parejas y que en una ocasión cuando tuvo una junta con Jorge Kahwagi y Mohamed, que era el dueño del equipo de futbol de Veracruz, escuchó una conversación sobre cómo Belinda les “sacaba” dinero.

También dijo que en una ocasión él estuvo con Kahwagi y Belinda y presenció cómo ella le pedía dinero para pagar una tarjeta.

“De la nada Belinda (simulando sonidos de llanto), y le dice a Kahwagi ¿Qué pasa? Belinda: ‘Es que tengo un problema con mi tarjeta, con mi American Express. Se necesita pagar un millón de pesos y no tengo con quien lo haga ¿me podrías ayudar?‘”

El conductor recuerda que Kahwagi hizo una llamada para que pagaran la tarjeta de Belinda, ella le dijo que le pagaría y nunca lo hizo.

Por otro lado también comentó que Mohamed le prestó un auto Porsche a Belinda y según él, se lo devolvió lleno de martillazos.

Gustavo Adolfo Infante terminó diciendo que no sabía si a partir de esa experiencia ya habría cambiado y evolucionado y terminó pregunta sobre si la famosa regresará su anillo de compromiso o no.

La relación de Belinda y Nodal estuvo llena de lujos. Ambos celebraron su primer mes de novios con una gran fiesta llena de invitados y fuegos artificiales. Además Belinda le regaló un brazalete de diamantes a su novio y decoró sus uñas con el nombre de su novio.

En 2021 Nodal le pidió matrimonio a Belinda en Barcelona en un exclusivo restaurante que rentó solo para darle una noche inolvidable a su novia. Ella dijo que sí y posteriormente compartieron fotografías de su compromiso.

Finalmente, el cantante confirmó el final de su relación y publicó un mensaje en redes sociales, en el cual declaró que los rumores no eran ciertos y que nunca volvería a hablar del tema. Además dejó en claro que ambos se desean lo mejor a pesar de ya no estar juntos y que ambos continúan en buenos términos.