Este es el motivo por el que Carmen Villalobos “cambió” su verdadero nombre

Con casi dos décadas de trayectoria artística a sus espaldas, Carmen Villalobos ha logrado consagrarse como una de las actrices colombianas más exitosas en todo el mundo.

El gran talento, dedicación y constancia que desde siempre ha demostrado le han permitido interpretar papeles principales en algunas de las producciones más exitosas de los últimos años.

No obstante, muchos todavía no saben que el primer nombre de la villana de Café con aroma de mujer no es aquel con el que se ha presentado ante el mundo a lo largo de su carrera actoral.

¿Cuál es el verdadero nombre de Carmen Villalobos?

Si bien nunca lo ha ocultado, la talentosa actriz en realidad no se llama como todo el mundo la ha conocido desde su debut actoral en 2003, sino Yorley del Carmen Villalobos Barrios.

Al respecto, la actriz habló en una visita a The Suso’s Show hace algunos años atrás y compartió el motivo por el cual “cambió” su nombre para darse a conocer en el medio artístico.

“Todos en mi casa me dicen Yorley. Cuando yo empecé a trabajar era Yorley Villalobos, pero la gente nunca se lo aprendió. O sea, era como: ‘Hola, Yerley. Hola, Yurley”, recordó.

A pesar de lo difícil que era para muchas personas pronunciar el nombre que le pusieron sus papás y lo incómodo que era estarlos corrigiendo, la estrella no tenía planes de cambiarlo.

Al menos no hasta que el director de televisión colombiano Mario Ribero, famoso por dirigir melodramas como Betty, la fea, le aconsejó cambiárselo para arrancar con buen pie su carrera.

“Él me dijo: ‘¿No tienes otro nombre? Es que yo veo que a la gente le cuesta un poco’. Yo le respondí ‘Carmen’ y él contestó: ‘¡Eso es! Carmen Villalobos”, contó.

La artista no estaba convencida, pero hizo una votación entre los miembros del elenco del proyecto en el que participaba y la decisión fue unánime: Carmen Villalobos era la mejor opción.

Sobre este significativo evento en su carrera, Villalobos también se abrió en una reciente entrevista al programa de televisión Yo, José Gabriel.

“Hice como votación entre el elenco y la gente como ‘Carmen Villalobos es perfecto, suena divino, no hay otra Carmen’. Y yo como: ¡'Qué raro! Así se llama mi abuela”, rememoró, según People En Español.

“Amo Carmen Villalobos, pero amo Yorley”

Asimismo, dejó claro que no se cambió el nombre de verdad, solo lo simplificó para su desempeño en el mundo del espectáculo.

“Jamás me lo he quitado, la gente cree que es como ‘se cambió el nombre’, pero cero. De hecho, los que me conocen me dicen Yorley de cariño”, dijo.

“Resulta que cuando arranqué a actuar era muy complicado sobre todo para la gente pronunciarlo”, reafirmó

En la plática, además enfatizó que ama tanto su nombre artístico como el que recibió al nacer, al cual sigue respondiendo en su círculo más íntimo.

“Amo Carmen Villalobos, pero amo Yorley y pues mi familia me dice Yorley”, concluyó.