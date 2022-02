Conoce a los hijos de Lorna Cepeda, la ‘Peliteñida’ de “Betty, la fea”

Hace más de dos décadas, la actriz Lorna Cepeda se dio a conocer en todo el mundo gracias su extraordinaria personificación de Patricia Fernández en la telenovela Yo soy Betty, la fea.

No obstante, muchos aún ignoran que mientras la histrionisa estaba entregada a su interpretación de la ‘Peliteñida’, también desempeñaba su papel más importante: el de madre.

Patricia Fernández en "Betty, la fea" | Captura video

En aquella época, mientras alcanzaba la fama internacional con 28 años, Cepeda se dividía entre las grabaciones del melodrama y la crianza de sus tres hijos: Daniela, Nathaniel y Mariano.

Sin embargo, desde el estreno en 1999 de la ficción escrita por Fernando Gaitán, han transcurrido más 20 años en los que los hijos de la estrella colombiana han crecido.

Ahora, los tres retoñitos están convertidos en guapos y talentosos adultos jóvenes que a lo largo de sus vidas solo han llenado de mucho orgullo y alegrías a su madre.

Ellos son los hijos de Lorna Cepeda, la ‘Peliteñida’ de Yo soy Betty, la fea

Desde su debut como mamá, Lorna Cepeda ha disfrutado mucho este rol aunque ejercerlo no ha estado libre de retos. En especial, porque la mayor parte la ha recorrido como mujer soltera.

“Ha sido bien. He tenido momentos duros porque es así pero siempre he tenido como ayuda y aparte de eso, siento que mis hijos no me dieron tanta lidia”, reconoció a Bravissimo.

“Hoy en día, es increíble, ha pasado el tiempo, mis pelaos ya están grandes, es un parche superchévere estar con ellos (…), tienen un sentido del humor increíble”, añadió en la plática.

A continuación, te contamos algunos detalles de la vida de Daniela, Nathaniel y Mariano Paz Cepeda y te mostramos cómo lucen en la actualidad:

Daniela

Lorna Cepeda se estrenó como mamá con el nacimiento de su primera hija, Daniela, a los 19 años. En aquel momento, trabajaba como modelo mientras cursaba la carrera de Psicología.

Lorna Cepeda y su hija | Instagram: @lornacepeda

Debido a los prejuicios de la época, la joven Lorna decidió casarse con el padre de su hija. Desgraciadamente, en su primer matrimonio sufrió toda clase de abusos y maltratos.

Según contó al programa Se dice de mí, tras un tiempo viviendo un infierno con su entonces esposo, decidió huir de su casa con su hija cuando era una bebé al hogar de su mamá.

Una vez que estuvo en un entorno seguro y saludable, Cepeda se dedicó a descubrir la maternidad como mujer soltera de la mano de su primogénita.

Hoy en día, Daniela Paz tiene alrededor de 32 años y solo ha dado satisfacciones a su madre, con quien no solo tiene una gran relación, además heredó su incuestionable belleza y simpatía.

Lorna Cepeda y su hija | Instagram: @lornacepeda

Aunque no se sabe a qué se dedica, es conocido que la joven, quien según su mamá es sumamente tímida, está casada un abogado llamado Juan Camilo Casas desde 2019.

Boda de Daniela Paz, hija de Lorna Cepeda | Instagram: @lornacepeda

La boda de su “bebé”, como la llama Lorna, tras más de cinco años de relación sentimental fue un momento muy significativo para la actriz. En especial, porque ella la entregó en el altar.

Boda de Daniela Paz, hija de Lorna Cepeda | Instagram: @lornacepeda

Por otro lado, a comienzos del año pasado, Paz dio otra de las mayores alegrías a su madre al convertirla en abuela con el nacimiento de su primera hija: Antonia Casas Paz.

Lorna Cepeda y su hija | Instagram: @lornacepeda

Nathaniel

Años después de su divorcio con el padre de Daniela, la eterna ‘Peliteñida’ de Betty, la fea encontró nuevamente el amor en el mánager y productor argentino Eduardo Paz.

La pareja se casó en 2001 tras ocho años de noviazgo aproximadamente. No obstante, luego de un par de años casados, decidieron tomar caminos separados.

Aunque la relación no funcionó, le dejó dos grandes tesoros: sus hijos Nathaniel y Mariano Paz.

El mayor egresó de la carrera de Publicidad en una reconocida universidad colombiana en 2019, un logro no solo del joven, también de su madre y su esfuerzo por sacar a sus hijos adelante.

“Estos son los momentos, en los que me siento conmovida y feliz no saben cuánto. En los que confirmo que cualquier sacrificio que una mamá hace por sus hijos vale absolutamente la pena”, expresó en una publicación en Instagram.

“Gracias a Dios por todas estas bendiciones, por mis hijos, por el camino recorrido, tratando de no soltarme de tu mano, ¡realmente vale la pena! ¡Gracias, gracias!”, concluyó.

Por otro lado, muchos años antes de este momento, la artista vivió días muy duros con su primer hijo varón. Y es que, a sus 7 años de edad, Nathaniel fue diagnosticado con cáncer bucal.

A las cámaras de Se dice de mí, Lorna contó que recibió el diagnóstico tras llevar al niño al odontólogo para que examinaran unas protuberancias que habían aparecido en su boca.

Lorna Cepeda y su hijo Nathaniel | Instagram: @lornacepeda

Después de los estudios, los doctores le informaron que Nathaniel tenía cáncer y debía someterse a una cirugía.

Empero, a poco para la operación, los exámenes preoperatorios arrojaron que la enfermedad había desaparecido. Desde entonces hasta hoy, Lorna asegura que se trató de un milagro.

Mariano

El menor de los hijos de Cepeda es Mariano. Él debe tener alrededor de 25 años de edad, estudia Publicidad como su hermano mayor y está muy enamorado de una joven llamada Pieri Castro.

Lorna Cepeda y su hijo Mariano | Instagram: @lornacepeda

A diferencia de Daniela y Nathaniel, el aspirante a publicista posee una cuenta pública en Instagram en donde ha dado algunos vistazos a su vida personal a sus más de 9 mil seguidores.

Entre sus publicaciones, el joven con una aparente afición a la fotografía ha compartido retratos junto su pareja, sus amigos y familiares, como su mamá, con quien tiene una sólida relación.

Asimismo, ha publicado varias fotos en las que presume su galante apariencia y su estilo moderno y elegante para toda ocasión.

Hace unos años, cuando se abrió su perfil en la red social, la antagonista de Betty, la fea le dedicó un mensaje en su cuenta acompañado por una serie de fotos de ambos.

“Te amo, Mariano. La verdad es que el dicho cliché ‘el tiempo pasa volando’ es absolutamente real. Se me ha crecido el pelao, el hijo menor”, escribió Lorna en el post.

“Es increíble, como siempre les he dicho, los hijos, valen la pena; vale la pena luchar por ellos SIEMPRE…”, finalizó.