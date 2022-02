Christell Rodríguez sería la nueva famosa que competirá en ‘Aquí se baila’

Luego de que este lunes 14 de febrero debutara la carismática Anita María Muñoz, en Aquí se baila, una nueva figura podría sumarse próximamente a la competencia. Se trata de Christell Rodríguez, aunque todavía no es algo oficial.

A Anita María Muñoz, ex ‘chica techno’ de Extra Jóvenes, no le fue muy bien en su debut. El jurado no le dio una calificación satisfactoria e incluso la envió a la instancia de eliminación. Sin embargo, en las redes sociales está recibiendo el apoyo de sus fans y están alegres de haberla visto en televisión.

Ahora Christell Rodríguez, quien también es muy querida por los usuarios de Instagram y Facebook, podría demostrar que tiene talento para bailar.

El nombre de Christell Rodríguez para Aquí se baila fue revelado en Me Late

Recordemos que previamente el panelista de Me Late, Francisco Halzinki, había informado que Ángel Torrez sería el próximo eliminado de la competencia de baile. Algo que ocurrió tal como lo dijo.

Ahora es él quien aseguró que Christell Rodríguez se sumará al elenco de participantes. “La podríamos ver en una faceta diferente. Además, su bailarín será Luciano Coppelli”, detalló el periodista.

Este último mencionado llegó a bailar con Yasmín Valdés, ya eliminada, tras su quiebre con Darwin Ruz.

El momento en 'Me Late' donde anunciaron que Christell Rodríguez estaría en 'Aquí se baila'. Foto: Instagram @christell_oficial

Hasta hace poco a Christell Rodríguez se le vio en la tercera temporada de ¿Quién es la Máscara?, transmitido por Chilevisión. En dicho programa llegó a la etapa final bajo el corpóreo de “Guagua”.

Tras su participación en ¿Quién es la Máscara?, Rodríguez concedió una entrevista a Página 7 para hablar sobre sus planes como cantante profesional, sobre todo si ganaba el premio, pero también reconoció que antes de entrar al concurso ya había recibido invitaciones para volver a la televisión.

“A programas de competencia de canto como tal, no sé si volvería, pero no cierro la puerta a participar en otros programas”, dijo en aquella oportunidad.

“El año pasado hubo hartas invitaciones, pero por temas de tiempo no logré calzar en la mayoría, pero me han estado llamando harto, así que van a saber de mí”, añadió Christell Rodríguez.

Y tal parece que una de esas invitaciones fue de Aquí se baila. “Me han llamado de todos lados. Pero si puedo y me tinca, siempre está la posibilidad de seguir apareciendo en televisión”, concluyó.

Christell Rodríguez responde a una pregunta sobre su pasado

En junio de 2021, la joven se refirió a algunos aspectos personales y también a un recordado pasaje de su infancia. Se trata de un hecho ocurrido en el 2004, cuando un video captado durante un evento en la región de Antofagasta, mostraba a su padre pidiéndole que interpretara una canción más, mientras ella se excusaba diciendo que le dolía «la guatita».

A más de 15 años del hecho, Christell Rodríguez fue consultada nuevamente sobre el tema a través de la dinámica de preguntas y respuestas. «¿Ya no te duele la guatita?«, le preguntaron. Sin embargo, la joven respondió con humor. «No», puso junto a un emoji de risas y una expresiva selfie.