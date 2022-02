Rihanna habla de los cambios en su cuerpo por el embarazo y da clases de amor propio

Rihanna está en la dulce espera de su primer hijo, producto de la relación con el rapero ASAP Rocky, anuncio que hizo hace pocas semanas cuando su ‘baby bump’ se hizo evidente y difícil de ocultar.

Pero otra cosa que tampoco ha ocultado es que está orgullosa y feliz de vivir esta etapa. De hecho, en el pasado, la intérprete de Umbrella declaró que uno de sus más grande sueños era ser mamá de tres o cuatro hijos.

Hoy, a sus 33 años, está encaminada a lograrlo, por lo que ha asumido con mucho amor propio y paciencia los cambios que está experimentando su cuerpo para darle vida a ese bebé.

El poderoso mensaje de autoaceptación de Rihanna

“Estoy disfrutando de no tener que preocuparme por cubrir mi pancita. Si me llego a sentir un poco gordita, es como, whatever! ¡Es un bebé!”, aseveró con mucha confianza en sí misma en una reciente charla con People.

Con esto, la oriunda de Barbados le recordó a muchas mujeres que atraviesan la maternidad que es normal que la figura se altere y sentirse inseguras por eso, pero que es un momento hermoso pues se trata de un bebé.

De igual manera, la empresaria aseveró que ha aprovechado esta etapa para ser más creativa y divertida con la moda porque las embarazadas también pueden ser sexis.

“En este momento, estando embarazada, algunos días simplemente sientes: ugh, sólo quiero acostarme aquí en este sofá todo el día. Pero cuando te pones la cara linda y un poco de lápiz labial, te transformas”, agregó la famosa.

“Te pones algo de ropa y es como, cuando te ves bien, te sientes bien. Escuché eso durante mucho tiempo, pero es verdad. Realmente puede levantarte del sofá y hacerte sentir como una bad bitch”, finalizó Rihanna, que busca empoderar a las mujeres que están viviendo esta etapa como ella.