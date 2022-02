De JLo a Rosalía: los regalos de San Valentín que recibieron las famosas

El amor está en el aire y por esa razón las famosas celebraron junto con sus parejas San Valentín, obsequiándose lujosos y románticos regalos que representaron la pasión de su unión.

A través de las redes sociales, actrices, modelos, cantantes e influencers presumieron los detalles que les dieron sus amores, despertando suspiros entre sus fanáticos.

Los regalos de las famosas este San Valentin

Georgina Rodríguez

Una de las celebridades del momento es la novia de Cristiano Ronaldo tras el estreno de su serie de Netflix, quien reiteró lo muy enamorada que está la pareja con el gigantesco ramo de rosas que recibió por parte del futbolista.

Además de eso, la española nacida en Buenos Aires también presumió unas cartas hechas a mano por sus hijos a propósito de la especial fecha.

Kim Kardashian

La socialité ha estado envuelta en las noticias más relevantes de la época, porque aunque ella decidió tener una cena romántica privada previo a San Valentín, su expareja, Kanye West, apareció en su residencia buscando reconquistarla.

De acuerdo con medios internacionales, el intérprete de Donda contrató una camioneta con decenas de rosas y el mensaje “Mi visión está Klara como el Kristal”, para dejarle claro que aunque esté con Pete Davidson, quiere que su familia vuelva a unirse.

Billie Eilish

La intérprete de Happier than ever también celebró este día pero al lado de sus mejores amigos, con los que tuvo un intercambio de regalos y una cena agradable a la luz de las velas porque la amistad es una de las conexiones más especiales de todas.

Jennifer Lopez

Ben Affleck tampoco perdió oportunidad de sorprender a la actriz con un video dirigido por él y que consiste en un remix de su canción On my way, de la película Marry Me, con imágenes de la pareja en todos los años que han estado juntos.

“Voy a compartir algo muy especial y personal que normalmente solo compartiría con mi círculo más íntimo. Es un regalo adelantado del Día de los Enamorados que me ha hecho Ben. Verlo me ha hecho pensar en la travesía del amor verdadero, sus inesperadas idas y venidas, y en que cuando es real, verdaderamente puede durar para siempre”, dijo JLo.

Rosalía

No obstante, en el caso de la artista española fue ella la que se llevó los aplausos por originalidad. La famosa le regaló a su novio, Rauw Alejandro, unos divertidos interiores con su rostro que arrebataron risas en las redes sociales.