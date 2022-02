Amanda Miguel es ejemplo de fortaleza al contar como va superando la ausencia de Diego Verdaguer

El mundo del espectáculo lamentó la muerte de Diego Verdaguer el 28 de enero y los ojos han estado puesto en su esposa Amanda Miguel con quien vivió una linda historia de amor.

El pasado domingo 13 de febrero se celebró una misa en honor del cantante en la Basílica de Guadalupe donde Amanda aprovechó para dar unas sentidas palabras junto a su hija Ana Victoria.

Amanda Miguel es ejemplo de fortaleza

La viuda del intérprete argentino dio clases de fortaleza al contar como ha tratado de superar la ausencia de quien fue su compañero de vida sin dejar de vivir su duelo.

“Es muy triste muy triste, por momentos me ocupo mucho en hacer cosas y trato de ser fuerte y por momentos pues me pongo muy triste y lloro y lloro, me deprimo un poco”, expresó.

— Amanda Miguel