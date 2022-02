Acusan a Brad Pitt de hacer “promesas incumplidas” a las víctimas del Huracán Katrina

Brad Pitt está pasando de héroe a villano, y no precisamente por una interpretación de actuación en Hollywood.

El ganador del Premio de la Academia, de 58 años, fue acusado de hacer “promesas incumplidas” a las víctimas del Huracán Katrina, a quienes se comprometió a ayudar tras recaudar millones de dólares a través de su fundación Make It Right después de la devastación ocurrida en 2005.

Pitt señaló en ese momento que lo recursos serían utilizados para construir nuevas casas, introduciendo soluciones arquitectónicas y tecnológicas para resistir las tormentas en la región.

Casas llenas de moho y termitas

Brad Pitt

Pero, de acuerdo con el abogado Ron Austin, eso está muy lejos de la realidad.

En una aparición en el programa Banfield de NewsNation, Austin informó que 109 viviendas con energía eléctrica construidas en uno de los sitios de bajos recursos de la ciudad fueron diseñadas de manera deficiente antes de ser vendidas a los residentes locales, lo que provocó una infestación de moho y termitas, además de signos de descomposición prematura que llevaron a una demanda colectiva.

“Desafortunadamente, lo que obtuvieron es un montón de promesas incumplidas... viviendo en casas podridas que deberían ser derribadas hasta los cimientos y empezar de nuevo”, recalcó el abogado, quien presentó la demanda en nombre de los residentes en 2018. “Creyeron en él. Creyeron en el sueño que se les vendió”.

Cada uno de esos hogares fueron vendidos por 150 mil dólares, por lo que dentro de la comunidad se sienten engañados por el actor.

De acuerdo con Austin, la fundación Make It Right no ha cumplido con la palabra que le han dado para cumplir con las víctimas del Huracán Katrina como se les prometió en un principio.

Oficinas cerradas

Brad Pitt

“(Make It Right) hizo muchas promesas de regresar y arreglar las casas que inicialmente le vendió a estas personas y no lo han hecho”, afirmó el abogado. “Desafortunadamente, no hay a dónde ir. Brad Pitt y la fundación han cerrado sus oficinas”.

Los abogados de Pitt han intentado distanciarlo de las acusaciones asegurando que él no era el responsable de la construcción.

Incluso, una fuenta cercana al ex esposo de Angelina Jolie y Jennifer Aniston apuntó que “los abogados han dejado en claro que él no tiene responsabilidad legal por las decisiones tomadas por otros, pero Brad sigue personalmente comprometido a hacer todo lo posible para ayudar a resolver el litigio en curso. Siempre fue algo que fue importante para él desde el principio y tiene muchas ganas de ayudar a facilitar que esto llegue a un final mucho más positivo”.