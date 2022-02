Si aún no has visto la serie ‘Salvaje’, estas perdiendo una gran oportunidad, pues esta es una producción ideal para ver un fin de semana a través de Amazon Prime y más si eres de los que no le gusta estar tanto tiempo pegado en la pantalla de su dispositivo móvil o tu Smart TV.

Así que si lo tuyo es disfrutar de excelentes producciones, pero con pocos capítulos y que éstos estén aderezados por la mejor interpretación del elenco, la presentación de increíbles argumentos o el desarrollo lógico y fluido de la trama, no dudes en elegir estas opciones que ofrece esta plataforma streaming que cada vez suma más novedades a su catálogo de entretenimiento.

Cada una de ellas está dispuesta para brindar las mejores escenas y momentos que se volverán irrepetibles y que jamás verás en otro tipo de títulos, pues ellas están diseñadas además para generar impacto, tanto que aquí las recomendamos, pues son ideales para ver con tus seres queridos.

Miniseries realmente cortas que puedes disfrutar en Amazon Prime

Hasta ahora ‘Salvaje’ es una de las producciones que se está posicionando cada vez más en el gusto de la audiencia, pues a través de ella el público puede apreciar a través de 10 capítulos cómo un grupo de jóvenes logran sobrevivir tras un fuerte accidente aéreo en el que cada una de sus historias permiten conocer el origen o por qué optaron por subir a ese vuelo en el que solo les espera la desgracia.

A través de esta producción se revelan también muchos secretos y hasta rivalidades que se irán presentando entre los sobrevivientes de este accidente que llegó de forma inesperada a la vida de estos adolescentes quienes deberán ahora analizar cómo lograr que sus familiares o conocidos sepan que aún siguen con vida, ya que quedaron en medio de la nada.

También puedes disfrutar de estos títulos que son igual de impactantes e ideales de ver si te gustan las historias cortas, pero contundentes:

Homecoming

Esta es otra de las producciones que de seguro amarás, sobre todo porque tiene como protagonista a Julia Roberts en uno de los papeles más emblemáticos, pues aquí aborda el rol de una trabajadora social que ayuda a los soldados que recién van llegando de los campos de guerra para aconsejarlos y apoyarlos en su reinserción a la sociedad.

Aquí, ella hace gala de su talento para dramatizar a esta mujer que de la nada deja botado su empleo y la organización para la que trabaja se encarga de investigar qué fue lo que la hizo huir.

Crisis en seis escenas

Miley Cyrus, Rebecca Schull, Elaine May, David Harbour, Rachel Brosnahan y el mismo Woody Allen son los protagonistas de esta divertida comedia en la que una llegada inesperada de un visitante un tanto particular desencadenará las más inesperadas situaciones que no te puedes perder si eres amante del buen humor.

Además, esta producción cuenta con increíbles diálogos y escenas que te harán reír de principio a fin. Esta es una buena opción para el fin de semana.