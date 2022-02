Mandy Moore es un ejemplo de estilo en maxivestido camisero con estampado de lunares

A lo largo de sus más de dos décadas de carrera, Mandy Moore no solo ha logrado consolidarse como una exitosa cantante, compositora y actriz, sino también como una musa del estilo.

Ya sea en la alfombra roja o en sus salidas casuales, la estrella de 37 años siempre acierta con apuestas de moda impecables, elegantes y femeninas que realzan su belleza natural.

Así lo hizo el pasado sábado 5 de febrero al salir por las calles de Los Ángeles en un look casual clásico y chic con el que revalidó su título como inspiración a la hora de vestir.

Mandy Moore da cátedra de estilo en sofisticado maxivestido

De acuerdo a Daily Mail, la protagonista de la exitosa serie This is us fue captada durante la mañana del sábado abandonando una peluquería en Beverly Hills.

En su salida del establecimiento, la histrionisa acaparó los flashes derrochando su garbo innato en un estilismo informal atemporal, sofisticado y confortable que le sentó de fantasía.

El look de la madre de uno para la salida de rutina estaba protagonizado por un elegante maxivestido camisero naranja tostado con estampado de lunares blancos de Rixo.

El favorecedor diseño, concretamente el modelo “Izzy” de la firma, presentaba un cuello en V, largo hasta la mitad de la pantorrilla y una caída relajada pero ceñida a la cintura y las caderas.

Moore elevó a la perfección el vestido con un distinguido maxiabrigo confeccionado en lana camel melange, con botonadura sencilla y caída perfecta de la marca Acne Studios.

El minimalista modelo, básico en el guardarropa pues conserva su elegancia temporada tras temporada, tiene ajuste relajado con hombros caídos, solapas estrechas y bolsillos laterales.

Por último, la intérprete remató su apuesta de moda con un par de zapatos florita, un calzado muy chic que es tan elegante como cómodo; sin duda, ideal para hacer recados por la ciudad.

En su caso, se calzó concretamente con el modelo “Wilde” de la casa Freda Salvador elaborado en piel y gamuza beige. Asimismo, el diseño presentaba una punta redonda y herrajes dorados.

Con respecto a los complementos, la artista demostró que menos es más apostando únicamente por unas glamurosas gafas de sol con montura transparente y discretas piezas de joyería en oro.

Además, agregó un maxibolso beige con asas negras para cargar sus pertenencias y remató con un cubrebocas a juego con su estilismo para protegerse de la covid-19 sin perder el estilo.

En cuanto al beauty look, su rostro no pudo apreciarse, pero sí su peinado. En esta ocasión, Mandy Moore lució su renovada melena castaña suelta y peinada en ondas suaves sedosas.

De esta manera, la talentosa actriz no solo lució sensacional, además se reafirmó un ejemplo de estilo y confirmó que es posible vestir cómodas sin renunciar a la elegancia.